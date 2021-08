Erfinder des längsten Fernrohrs der Welt hat Wurzeln auf Usedom

Bansin

Die Kaiserbäder verbindet man mit großen Namen wie Hans Werner Richter, Schriftsteller und Begründer der „Gruppe 47“. Hier trafen sich Persönlichkeiten wie Theodor Fontane, Maxim Gorki und Leo Tolstoi. Zwischen 1895 und 1913 war auch Kaiser Wilhelm II. regelmäßig in Heringsdorf zu Gast. Auch der Maler Lyonel Feininger hat seine Spuren hinterlassen. Von Friedrich Simon Archenhold (1861-1939) spricht aber kaum einer.

Dabei hat der Astronom, Begründer der Archenhold-Sternwarte in Berlin und Erbauer des längsten Linsenfernrohres der Welt (21 Meter) über 30 Jahre auf Usedom sein Sommerdomizil gehabt. Und zwar in einem der ältesten Gebäude in Bansin, was auch ein kulturhistorisch bedeutsames Relikt aus den ersten Jahren des Badebetriebes ist.

Sommerdomizil am heutigen Sportplatz

Archenhold zog sich von 1902 bis 1938 regelmäßig in das Haus zurück. Heute findet man es unter der Adresse Bansin, Seestraße 62 b – die Straße hinauf direkt gegenüber vom Rewe-Markt. „Mit unserer kleinen Ausstellung, die bis Sonntag auf dem Grundstück unterhalb des Bansiner Sportplatzes zu sehen ist, wollen wir auf die Persönlichkeit Archenhold aufmerksam machen“, sagt Robert Kreibig.

Der Architekt Marc Ruiken (Berlin) hat einen ersten Entwurf für das Archenhold-Museum in Bansin vorgelegt. Quelle: Ruiken&Vetter Architekten

Kreibig führt den Verein „Land und Leute“ in Röbel an der Müritz. Dort gibt es den „Engelschen Hof“, eine anerkannte Bildungseinrichtung für Jugendliche. Nach der Übertragung der ehemaligen Röbeler Synagoge an den Verein kam Kreibig nach Usedom, weil er regelmäßig die Synagogenrundfahrten im Rahmen des Usedomer Musikfestivals begleitete.

„Im Juni 2020 bin ich auf das Haus gestoßen und beim Namen Archenhold hellhörig geworden“, sagt Kreibig, der von Hause aus Psychologe und Volkswirt ist. „Historiker bin ich aus Leidenschaft.“

Enkelin lebt seit drei Jahren im Haus

Er traf Alison Archenhold, die im Haus seit drei Jahren lebt. Die Enkelin engagiert sich dafür, in Bansin an die wissenschaftlichen, technischen und populärwissenschaftlichen Leistungen ihres Großvaters zu erinnern. Der 71-Jährigen, die aus Walsall in Mittelengland stammt, schwebt ein Museum mit einer Kollektion von Exponaten mit Bezug zu Archenhold vor. „Das würde eine bedeutende Ergänzung der anspruchsvollen Freizeitangebote für Gäste und Einheimische sein“, sagt sie und zeigt einen ersten Entwurf des jungen Berliner Architekten Marc Ruiken.

Ein Flachbau, der auf ihrem Grundstück errichtet werden könnte. „Wir sind noch ganz am Anfang“, sagt Kreibig. Er habe in der Verwaltung in Ahlbeck die Idee vorgestellt. „Die Bürgermeisterin will das in die Gemeindegremien geben“, so Kreibig, der für die Ausstellung am Wochenende, die den Titel „Das Weltall in Bansin“ trägt, Unterstützung bekommen hat.

Studenten und Jugendliche aus Polen, Deutschland und Israel, die teilweise bei dem Verein ein freiwilliges soziales Jahr absolviert hatten, halfen bei der Herrichtung des Grundstücks. Die 30 Tafeln sind an Holzzäunen angebracht, die extra für die Exposition aufgestellt wurden.

Herausgeber der Zeitschrift „Weltall“

Mehrere Kapitel widmen sich auch dem Schaffen Archenholds für die Zeitschrift „Weltall“. Die erschien von 1900 bis 1941, Herausgeber war Friedrich Simon Archenhold. „Unzählige Texte hat er in seinem Sommerhaus in Bansin geschrieben, was für ihn Rückzugsort und Ruhepol war“, sagt Kreibig, der die Ausstellung und die Gespräche in der Gemeinde als Auftakt für eine öffentliche Diskussion sieht.

Begleitet wird er auf Usedom von Isabella Gonzalez aus Hamburg. Die Videografin hat einen Film über Archenhold gedreht. Sie beleuchtet die Geschichte der Archenhold-Sternwarte von der Idee im 19. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Zeitzeugen erzählen und kommentieren historische Filmaufnahmen.

Nun arbeitet sie am zweiten Teil des Films. „Da geht es um die Ausstellung und den geplanten Bau des Museums“, sagt die Hamburgerin, greift zur Videokamera und filmt. Alison Archenhold kommt aus dem Haus mit einem Schwarz-Weiß-Foto und zeigt es Robert Kreibig. Da steht ihr Großvater an derselben Stelle vor dem Haus, allerdings war die Eiche da noch nicht so mächtig wie heute.

Zur Person: Der Astronom Friedrich Simon Archenhold wurde am 2. Oktober 1861 in Lichtenau/Westfalen geboren. Er studierte von 1882 – 1887 in Berlin und Straßburg. Durch Förderung seines ehemaligen Professors Wilhelm Foerster wurde Archenhold 1889 erster Astronom der Berliner Gesellschaft Urania. Im Zuge der Vorbereitungen für die Berliner Gewerbeausstellung (1896) entstand das Riesenfernrohr mit einer Brennweite von 21 Metern. Als Folge des großen Besucherinteresses wurde nach der Gewerbeausstellung beschlossen, das Riesenfernrohr sowie das umgebende Holzgebäude im Treptower Park zu belassen.

Dies war die Geburtsstunde der Volkssternwarte im Herbst 1896, die damals Treptow-Sternwarte hieß und 1946 in Archenhold-Sternwarte umbenannt wurde, deren Direktor Archenhold von 1896 bis 1931 war. Archenhold konnte zahlreiche bekannte Wissenschaftler und Forscher zu Vorträgen in der Sternwarte gewinnen, einer der im Nachhinein wohl wichtigsten Vorträge dürfte am 2. Juni 1915 der erste öffentliche Vortrag Albert Einsteins zur Relativitätstheorie gewesen sein.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 kam es zu Übergriffen gegen die jüdische Familie Archenhold. Er starb am 14. Oktober 1939 in Berlin.

Von Henrik Nitzsche