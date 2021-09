Erfolg für Züchterfamilie von Usedom: Stuten holen Preise bei der Mela

Usedom

Großer Erfolg für eine Züchterfamilie aus Welzin: Die Mecklenburger Fuchsstute „Baileys“, in Besitz von Alien Hagemann, und die braune Mecklenburger Stute Coupe Girl (in Besitz von Olaf Hagemann, Vize-Bürgermeister in der Stadt Usedom) wurden jetzt bei der Landwirtschaftsausstellung Mela jeweils mit einer Staatsprämie ausgezeichnet.

Die Mutter von „Baileys“, „Montana“, war mit Alien viele Jahre erfolgreich sportlich unterwegs und stammt ebenfalls aus eigener Zucht. Um sich zur Landeselitestutenschau zu qualifizieren, mussten sie sich einer Stutenleistungsprüfung unterziehen. Beide haben diese erfolgreich in Güstrow am 18. August dieses Jahres bestanden.

Von Ingrid Nadler