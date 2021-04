Greifswald

Eigentlich wollten Roswitha und Dirk-Peter Lemke aus Hohendorf bei Wolgast nach ihrem Ausflug nach Wustrow nur mal schauen, wo sich überhaupt das Impfzentrum in Greifswald befindet. Also sind sie am Sonnabendnachmittag vorbeigefahren – und geblieben, weil kein großer Andrang war. Binnen kürzester Zeit waren sie geimpft. Das Ehepaar Lemke lobte die Organisation und alle Mitarbeiter: „So schnell, so freundlich, das war perfekt. Und alle hatten gute Laune“, sagten sie, stiegen gut gelaunt in ihr Auto und fuhren zurück nach Hause.

Am Morgen ging es noch wesentlich lebhafter zu: Eine lange Menschenschlange gleich zu Beginn der großen Impfkampagne des Landkreises. Die ersten Impfwilligen standen bereits kurz vor sechs Uhr in der Schlange. Eine von ihnen war Inge Freudenstein. Sie ist extra früh aufgestanden, ins Auto gestiegen und mit ihrem Mann aus Stolpe an der Peene bei Anklam angereist „In dem Moment, als klar war, dass die Impfung möglich ist, haben wir entschieden, es durchzuziehen“, lacht sie glücklich. Die Zeit in den frühen Morgenstunden haben beide dafür gerne aufgewendet.

Lieber warten als Intensivstation

Das Personal im Impfzentrum hat schnell und professionell auf die Wartenden reagiert. Die ersten wurden bereits eine knappe halbe Stunde vor der offiziellen Öffnung ins Zentrum gelassen. Entsprechend schnell ging es dann auch voran. Bis elf Uhr war die Schlange bereits auf eine überschaubare Größe von unter 100 Wartenden geschrumpft. Nur wenig später verlässt auch Silvia Burmeister das Impfzentrum als frisch Geimpfte. Sie freut sich darauf, bald ihre Familie sehen zu können. „Ich stehe lieber etwas an, als auf der Intensivstation zu liegen, ist doch klar,“ sagt sie.

Eine Stimmung, die viele in der Greifswalder Schlange teilten. Während am Nachmittag einige mit Verwandten und Bekannten telefonierten, um sie zu einem Besuch des Impfzentrums zu animieren, sagte ein Mann: „Vielleicht ist das ja der Anfang vom Ende der Pandemie.“ Der Optimismus war im und vor dem Impfzentrum allgegenwärtig.

Bekannter Sportler als Nr. 420

Zu jenen Impfwilligen, die mit Astrazeneca kein Problem haben, gehört auch Reinhard Bartl (68) aus Kemnitz. Der frühere Vorsitzende des Greifswalder Stadtsportbundes war mit seiner Frau Sibylle nach dem Mittagessen zum Impfen gekommen. Michael Kasch, Ausbildungsleiter des Greifswalder THW, nimmt seine Daten auf und erklärt noch einmal das Prozedere. Dann drückt er ihm die Nummer 420 in die Hand – damit wird das Ehepaar in die Impfkabine gerufen.

Schwester Anne Schulze impft den früheren Vorsitzenden des Greifswalder Stadtsportbundes Reinhard Bartl. Quelle: Cornelia Meerkatz

Kurze Zeit später misst Manuela Gerber, Pflegerische Leitung des Impfzentrums, seine Körpertemperatur. „Ich bin noch nicht heiß gelaufen“, meint Reinhard Bartl mit Augenzwinkern auf Gerbers Bemerkung, dass er etwas unterkühlt wirke. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens geht es zum Impfarzt – und dann ist das Können von Anne Schulze gefragt. Die Krankenschwester aus der Intensivmedizin des Uniklinikums setzt die Spritze. „So ein hauchdünnes Nädelchen, man sieht es kaum und man spürt überhaupt nichts“, meint Reinhard Bartl und zieht sich den Anorak wieder an. Nach 30 Minuten Ruhezeit geht es wieder nach Hause. „Perfekt organisiert“, sagen die Bartls.

Fünf Impfstraßen in Greifswald

Solches Lob freut den Impfmanager des Landkreises, Dr. Timm Laslo. „THW, Bundeswehr, Mitarbeiter der Unimedizin und des Landkreises leisten an beiden Standorten hervorragende Arbeit. Wir bleiben an diesem Sonnabend, bis jeder Ankommende geimpft ist“ sagt er und verweist darauf, dass in Greifswald an diesem Sonnabend alle fünf Impfstraßen kontinuierlich laufen, in Pasewalk sind es drei. Auch dort kommen unentwegt Bürgerinnen und Bürger zum Impfen vorbei. Zu ihnen gehören Gerhard und Antje Herrmann aus Damerow. „So ein Angebot, sich ohne Termin impfen zu lassen, wollen wir nicht verstreichen lassen. Wir bekommen dadurch ein Stück mehr Sicherheit“, erklären sie nach dem Impfen.

Der Impfmanager des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Dr. Timm Laslo Quelle: Cornelia Meerkatz

In der Stadt Usedom macht sich unterdessen kurz vor 14 Uhr das SPD-Kreistagsmitglied Günther Jikeli mit seiner Frau Regina auf den Weg nach Greifswald. Zuvor hatte ihn ein Anruf erreicht, dass höchstens zwölf bis 15 Menschen vor dem Impfzentrum anstehen. 50 Minuten später sind sie vor Ort. Das Anstehen dauert gerade mal ein gutes Viertelstündchen. „Wir freuen uns riesig, dass es heute mit dem Impfen klappt, denn dann können wir hoffentlich bald unsere Enkelkinder wiedersehen“, so das Kreistagsmitglied.

Kreistagsmitglied Jikeli lässt sich auch impfen

Bundeswehrangehörige Kathleen Settegast, die mit weiteren Soldatinnen und Soldaten aus Torgelow in Greifswald ihren Dienst versieht, misst die Temperatur. Alles okay. 20 Minuten später erhalten die Jikelis ihre Impfdosis. „Ich bin regelrecht sprachlos, wie schnell alles geht und wie perfekt alles organisiert ist durch den Kreis. Das überzeugt mich total“, meint Jikeli begeistert.

Kreistagsmitglied Günther Jikeli (SPD) und seine Frau Regina kamen extra aus der Stadt Usedom, um sich impfen zu lassen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Nun kann er seine anderen beiden Impf-Anmeldungen online beim Land und telefonisch bei seinem Hausarzt in Usedom abblasen, berichtet er beim Verabschieden noch schnell Timm Laslo. Der zeigt den Daumen noch oben.

Zum Impfen mit dem Rennrad

Wie bei den Jikelis sind vonseiten der Geimpften nur lobende Worte zu hören. Und manch einer bringt sein Impfteam sogar zum Schmunzeln – wie etwa jener Herr aus Hintersee an der polnischen Grenze, der in Pasewalk mit dem Rennrad und in typischer Radlerkluft vorfuhr. Kurz abgestiegen, Fahrradhelm unter den Arm geklemmt, Spritze abgeholt und weiter geradelt. „Das kann man doch prima auf so einer Tour verbinden“, sagte er.

Elf Stunden durchgeimpft

Das Resümee des Tages: Die Impfaktion im Landkreis Vorpommern-Greifswald gegen das Coronavirus war ein großer Erfolg. Elf Stunden lang – von 8 bis 19 Uhr – wurde in den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk mit dem Vakzin von Astrazeneca geimpft. Das Tagesergebnis der Impfaktion lautet in Zahlen: 1.174 Impfungen insgesamt. Davon entfallen auf das Impfzentrum Greifswald mit seinen fünf Impfstraßen 722 und auf das Impfzentrum in Pasewalk, das drei Impfstraßen zur Verfügung hat, 452 Impfungen.

Gerhard und Antje Herrmann aus Hintersee ließen sich ebenfalls impfen. Quelle: Christopher Niemann

Alle Beteiligten waren sehr zufrieden nach dem elfstündigen Einsatz. „Es war so eine entspannte und angenehme Atmosphäre. Wir haben viel Anerkennung und Wertschätzung erfahren, das motiviert zum Weitermachen. Wenn möglich, wollen wir bald noch mal so eine große Impfaktion durchführen“, sagte Kreis-Impfmanager Dr. Timm Laslo.

Von Cornelia Meerkatz und Philipp Schulz