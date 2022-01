Erfolgreiche Impfaktion im Wolgaster Ärztehaus

Wolgast

Das Sonderimpfangebot der Orthopädischen Praxis im Wolgaster Ärztehaus am vergangenen Sonnabend ist sehr gut angenommen worden, betont Dr. Richard Kasch aus der Gemeinschaftspraxis. Über 300 Impfungen seien insgesamt vorgenommen worden.

Viele Menschen hätten sich eine Zweit- oder Boosterimpfung abgeholt. Aber auch etliche Menschen, die sich zur Erstimpfung entschlossen haben, seien darunter gewesen. Die Terminvergabe im Vorfeld und die Zusammenarbeit dazu mit der Regionalgesellschaft habe sich bewährt, lautet die Einschätzung. Es habe keine übermäßig langen Wartezeiten gegeben.

Auch unter der Woche werden während der regulären Öffnungszeiten in der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Wolgaster Ärztehaus Impfungen angeboten.

Dienstags in Greifswald Impfungen für Kinder möglich

Im Impfzentrum Greifswald besteht ab sofort an jedem Dienstagnachmittag die Möglichkeit, Kinder ab einem Alter von fünf Jahren impfen zu lassen. Dieses Impfangebot für Kinder wird jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr vorgehalten. Speziell dafür sind in dieser Zeit Kinderärzte am Impfzentrum anwesend, welche die Eltern beraten und die Impfungen durchführen.

Außerdem wird künftig an jedem Sonnabend am Impfzentrum Greifswald der Familienimpftag angeboten. Immer in der Zeit von 8 bis 16 Uhr haben Familienmitglieder ab einem Alter von fünf Jahren die Möglichkeit, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen zu erhalten. Hierfür ist keine Terminvereinbarung notwendig.

Von Cornelia Meerkatz