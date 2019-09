Vorpommersche Landesbühne mit erfolgreicher Saison

Anklam

Die Vorpommersche Landesbühne blickt auf eine erfolgreiche Saison 2019 zurück. Mehr als 45 000 Zuschauer besuchten die Vorstellungen des Theaters von Ende Mai bis Mitte September in den sechs Sommerspielstätten. Die vier Open Airs – „Vineta – Der Klang des Goldes“ in Zinnowitz auf der Insel Usedom, „Ein seltsamer Heiliger oder Ein irrer Duft von Bibernell“ auf der Schlossinsel Wolgast und „Die Wikinger kommen“ im Barther Theater Garten sowie „Die Peene brennt“ in Anklam kamen durchweg bei Touristen und Einheimischen gut an.

Aber auch die klassischen theatralen Angebote und die zahlreichen Gastspiele im Theaterzelt „Chapeau Rouge“ an der Heringsdorfer Promenade und im gelben Theater „Die Blechbüchse“ in Zinnowitz fanden große Resonanz. Intendant Martin Schneider, der im Mai diesen Jahres sein Amt antrat, ist überaus zufrieden mit dem Ergebnis. „Die bewährte Mischung zwischen unterhaltsamen und jeder Hinsicht anspruchsvollem Theater unter freiem Himmel und klassischen Angeboten hat Urlauber und Einheimische begeistert“, resümiert er.

Ehrung für Anika Laß und Erwin Bröderbauer

Viel Beifall gab es am Ende der letzten Vorstellung von „Die Peene brennt“: Diese letzte Vorstellung am vergangenen Sonnabend im Anklamer Hafen war ein emotionaler Abschied von der Saison. Der Vorsitzende der Kulturfabrik, Wolfgang Bordel, dankte Anika Laß und Erwin Bröderbauer für 15 Jahre Einsatz, Engagement und schauspielerische und tänzerische Leistung für „Die Peene brennt“. Das mitreißende Spektakel unter freiem Himmel wäre ohne sie nicht denkbar. Laß spielt stets die tapfere Anklamerin Antje Schulze und Erwin Bröderbauer agierte als Harry – von Dynamit-Harry bis Baron Harryhausen in der jüngsten Inszenierung.

Baron Harryhausen (Erwin Bröderbauer) flog in diesem Jahr bei „Die Peene brennt“ auf den Mond. Quelle: Henrik Nitzsche

Im 18. Jahr des Anklamer Open Airs, in der wieder Autor und Regisseur Wolfgang Bordel der Freien Republik Peeneland mit ihrer Hauptstadt Anklam die Hauptrolle auf den Leib schrieb, ging es diesmal auch um die Mondlandung, den Usedexit, schwedische und brandenburgische Königshäuser. Zu den sieben Vorstellungen, die vor allem von Laien aus der Region getragen wurden, kamen insgesamt 3 300 Zuschauer. Drei Vorstellungen, einschließlich der Premiere, fanden im Dauerregen statt, was der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch tat.

21 Premieren in der neuen Spielzeit

Am 12. Oktober wird „Mit Pauken und Trompeten“ 70 Jahre Theater Anklam gefeiert und die 71. Spielzeit eröffnet. Zum ersten Mal gibt es dann einen Theaterjahrmarkt im Anklamer Stammhaus, auf dem die Produktionen der kommenden Spielzeit kurzweiliger und in teils ungewöhnlicher Form vorgestellt werden. Am Tag davor feiert die Barther Boddenbühne ebenfalls „Mit Pauken und Trompeten“ ihr 20-jähriges Jubiläum.

Insgesamt stehen 21 Premieren in der neuen Spielzeit an. Dazu gehören sowohl die vier großen Sommer-Open-Airs und die Produktionen der im Theater integrierten Amateur- und Jugendbühnen. Bis zum Jahresende werden unter anderem die Kinderstücke „Der Froschkönig“ , „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“, „Die Schneekönigin“, der Klassiker „Tartuffe “ von Moliere und „ Effi Briest“ nach Fontane Premiere haben. Zu Silvester gibt es traditionell neue Stücke des Barther Amateurensembles und der Peenebrenner in Anklam.

Von Claudia Winter