Erik von Malottki (SPD): Lobbyismus und Korruption in der Politik den Kampf ansagen

Greifswald

Erik von Malottki ist von Haus aus Historiker mit Masterabschluss, arbeitet aber aktuell für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für Verbesserungen in den Kindertagesstätten. Nun will er jedoch Philipp Amthor das Mandat abringen und für die SPD in den Bundestag einziehen. Politisch aktiv ist er, seitdem er 18 Jahre alt ist. Damals trat er in die SPD ein und setzte sich während seines Studiums an der Universität Greifswald für eine bessere Bildungspolitik ein. Seit 2014 ist er auch Mitglied des Kreistags Vorpommern-Greifswald und leitet dort den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport.

Sollte er in den Bundestag einziehen, will er dort einiges verändern. „Wir müssen Lobbyismus und Korruption in der Politik den Kampf ansagen. Mit meiner Kandidatur will ich einen persönlichen Beitrag dazu leisten.“ Vieles laufe in der Bundespolitik schlecht, was mit dem großen Einfluss der Lobbyisten und reichen Großspender zusammenhänge. Generell beruht die Politik von Malottkis auf Gerechtigkeit. Er will das Lohnniveau in Ostdeutschland verbessern und die Angleichung von Ost und West. „Das geht nur durch einen wesentlich höheren Mindestlohn und verpflichtende Tarifverträge. Für unsere Region ist das eine Schicksalsfrage, um dem Kreislauf von Abwanderung und Fachkräftemangel zu entkommen.“

Der Bund braucht in der Bildungspolitik eine stärkere Rolle

Gerecht wäre es für den Sozialdemokraten von Malottki auch, wenn der Bund eine stärkere Rolle in der Bildungspolitik einnähme. Dabei hat er vor allem die Personalschlüssel in den Kitas, die Lehrpläne und Abschlüsse an Schulen sowie eine größere finanzielle Unterstützung des Bundes in beiden Einrichtungen im Blick.

Im Wahlkreis 16 möchte er die Infrastruktur auf Vordermann bringen. Für ihn bedeutet das: der Einsatz von Bundesmitteln für beispielsweise den Aufbau der Karniner Brücke. So könnten Bahnen über den Süden nach Usedom kommen und den Verkehr entlasten. Dazu müssten auch Bus- und Bahnpreise gesenkt werden, „um beides attraktiver zu machen und die Verkehrswende zu fördern“, so der Politiker.

Ziel: Region endlich attraktiv zum Bleiben und zum Zurückkehren machen

In der Region möchte von Malottki ein Ende des Niedriglohnsektors herbeiführen. Das gelinge „durch die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro und Steigerung auf 15 Euro bis 2024 sowie allgemeinverbindliche Tarifverträge durch Abschaffung des Vetorechtes der Arbeitgeber.“ Damit möchte er „unsere Region endlich attraktiv zum Bleiben und zum Zurückkehren machen.“

Auch bezüglich des Kampfes gegen den Lobbyismus hat er konkrete Ziele: „Wer Aktienoptionen als Gegenleistung für politische Unterstützung annimmt, muss strafrechtlich belangt werden. Großspenden an Parteien müssen verboten werden.“

Von Philipp Schulz