Swinemünde

Das Gerhard Fort am rechten Ufer von Swinemünde (Insel Wollin) ist um eine außergewöhnliche Sammlung reicher. Zusammengetragen hat sie der inzwischen verstorbene Geschichtsenthusiast Ryszard Nikipirowicz. Der Mann sammelte mehrere Jahrzehnte lang Artefakte, die aus Osternothafen (Chorzelin) stammen. Die Siedlung wurde im Zuge des Hafenbaus abgerissen. Nach dem Tod von Ryszard Nikipirowicz wollten die Familie und seine Freunde, dass diese außergewöhnliche Sammlung weiterhin besteht, nicht zerstreut und einfach an einem würdigen Ort aufbewahrt wird. So kam sie zum Gerhard Fort und bereichert nun den Fundus der musealen Einrichtung in der ehemaligen preußischen Küstenfestung, die sich in der Nähe des Hafens befindet.

Fundstücke zierten einst Wand der Werkstatthallen des Hafens

Die Sammlung umfasst hauptsächlich alte Bier- und Mineralwasserflaschen, Porzellan, Waffenrelikte, Anstecknadeln, Orden, Flagge der sowjetischen Einheit und Schultergurte für Uniformen. Sie wurden unter anderem bei Erdarbeiten im Hafengebiet entdeckt. Der Swinemünder Ryszard Nikipirowicz erhielt die Fundstücke von Kollegen, reinigte sie und präsentierte seine Sammlung in einer der Werkstatthallen des Hafens. Die Fundstücke hingen an der Wand zwischen Maschinen und Werkzeug. Nikipirowicz sammelte nicht nur, er konnte auch ausführlich über das Schicksal der Exponate und die Geschichte der Region erzählen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Museumsleiter: Einzigartiges Andenken

Jetzt hat die Sammlung ein neues Domizil im Gerhard Fort gefunden. „Aus Sicht unserer Sammlung sind die Erinnerungsstücke der örtlichen Kriegsmarine-Garnison und das Porzellan aus Gasthäusern und Hotels von Osternothafen wichtig. Bis heute werden Spuren der abgerissenen Siedlung in Form von Objekten verschiedener Art ausgegraben. Das gefundene Porzellan aus den Häusern ist teilweise zwar leicht angebrochen oder angeschlagen, aber immer noch ein einzigartiges Andenken“, sagt Piotr Piwowarczyk, Leiter des Küstenverteidigungs-Museums in Swinemünde. „Hotels und Pensionen von Osternothafen waren klein. Das waren Einrichtungen, die etwa 15 Personen aufnehmen konnten und somit nicht viele Tassen oder Teller benötigten. Daher sind Artefakte dieser Art sehr selten.“

Exponate, die im Zusammenhang mit dem ehemaligen Unternehmen Port Handlowy, dem Handelshafen, und der Tätigkeit von Gewerkschaften aus den 1980er Jahren stehen, werden nach spezieller Vorbereitung unter anderem in das Museum für Hochseefischerei in Swinemünde gelangen, informiert er weiter. „Unsere Sammlung wächst auch dank vieler Menschen und Unternehmer“, ergänzt Szymon Schabek, Museologe vom Gerhard Fort.

Von Radek Jagielski