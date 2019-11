Erinnerung an Wolgaster Direktor Dr. Modersohn

Wolgast

Vor 100 Jahren, am 1. April 1919, konnte Direktor Dr. Hermann Modersohn sein 25-jähriges Dienstjubiläum am Wolgaster Realprogymnasium, der „ Wilhelmschule“, am Lustwall begehen. Am 1. April 1894 wurde Modersohn als Oberlehrer an der hiesigen Schule angestellt. 1906 wurde er zum Königlichen Professor mit dem Rang der Räte 4. Klasse ernannt und bekleidete seit 1918 den neu geschaffenen Rang eines Studienrats.

Im August 1914 übernahm Dr. Modersohn die Vertretung des zum Heer eingezogenen und später nach Stettin berufenen Direktors des Wolgaster Realproymnasiums Dr. Gustav Luschey. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde der Jubilar vom Wolgaster Magistrat zum Direktor des Instituts gewählt. Modersohn genoss bei seinen Kollegen, Schülern und der Elternschaft allgemein Respekt und Sympathien.

Von Tom Schröter