Erinnerungen an die „Greif“: Von Wirtschaftstagen und Jubiläumsfahrten

Greifswald

Wie sehr das Schicksal der „Greif“ die Leser der OSTSEE-ZEITUNG bewegt, sehen wir nicht nur anhand des phänomenalen Kontostands auf dem Spendenkonto – rund 33 600 Euro sind bis heute eingegangen –, sondern auch an den zahlreichen Zuschriften und Anrufen, die uns in der Redaktion erreichen. Viele persönliche Erinnerungen sind dabei, aus vergangenen Zeiten aber auch aus aktueller Zeit.

So erinnert sich Sebastian Braun, Geschäftsführer von Cheplapharm an viele erlebnisreiche Tagestouren auf dem Bodden im Rahmen der Wirtschaftstage der Hansestadt. Er setzt sich dafür ein, dass die „Greif“ wieder seetauglich gemacht wird. „Es wäre schön, wenn man das historische Schiff auch aktiv erleben könnte“, sagt er. „Das wäre bei einem dauerhaften Vertäuen ja nur bedingt gegeben.“ Er spendete kurzerhand 1000 Euro für die Rettung der Greif.

Anzeige

Rettet die „Greif“ Die OSTSEE-ZEITUNG ruft Sie, liebe Leserinnen und Leser, unter dem Motto „Rettet die ‚Greif‘“ zu Spenden an den Förderverein Rahsegler Greif e. V. auf. Die OZ will mit Ihrer Hilfe den 125 000 Euro teuren und dringend erforderlichen Neuaufbau des Holzdecks finanzieren. Die Erneuerung des Decks ist auch dann notwendig, sollte die Greif künftig im Hafen liegen bleiben müssen. Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11Verwendungszweck: Rettet die Greif Haben Sie eine tolle Erinnerung mit der „Greif“? Dann erzählen Sie uns Ihre persönliche „Greif“-Story. Über die schönsten, spannendsten, kuriosesten und bewegendsten Geschichten werden wir in der OSTSEE-ZEITUNG berichten. Schicken Sie Ihre Geschichte an: greifswald@ostsee-zeitung.de

Funkfans fieberten der „ Wilhelm Pieck “ in Stralsund entgegen

Auch aus Stralsund erreichen uns Erinnerungen an die „Greif“, die damals noch „ Wilhelm Pieck“ hieß. Bertram Schiel schreibt uns: „Nach Indienststellung der ‚ Wilhelm Pieck‘ 1951 wurde auch bald darauf Stralsund angelaufen. Wir Sundstädter konnten nun das schöne Schiff besichtigen und bestaunen. Mich als radiobastelnder Schüler interessierte besonders die Grenzwellen-Sende- und -empfangsanlage in der kleinen Funkkabine. Als besonders schöne Geste empfand ich damals, dass Präsident W. Pieck sein zu bauendes Geburtstagsgeschenk nicht als Repräsentationsobjekt oder als pompöses privates Segelschiff nutzen wollte, sondern es quasi der Jugend schenkte. Ob nun von vornherein so vorgesehen, sei einmal dahingestellt.

Weitere OZ+ Artikel

Nachdem ich mein Hobby zum Traumberuf gemacht hatte und im VEB Schiffselektronik Rostock als Servicemechaniker tätig war, ging es manchmal auch zur GST-Seesportschule und spätere Marineschule nach Greifswald-Wieck, dem Heimatliegeplatz. Die technische Ausstattung vervollständigte sich bald, UKW-Sprechfunk, Radar und erneuerte Technik kam hinzu und dann war auch mal Rat und Tat gefragt. Bei jedem Reparaturbesuch erinnerte man sich dann immer an die erste Bekanntschaft im Stralsunder Hafen vor Jahren.

Ich hoffe sehr, dass die Ex-‚ W. Pieck‘ und heutige ‚Greif‘ nach umfangreicher Instandsetzung wieder mit vollen Segeln Fahrt aufnehmen kann, nicht als Museumsschiff dahindümpelt, verkauft oder gar verschrottet wird. Auch für die Zukunft immer mindestens eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!“

Erinnerung an Jubiläumsfahrt nach Warnemünde

An seine Kursantenzeit 1971 erinnert sich Wolfgang Seemann (78) aus Saal, der seine maritime Ausbildung auf der „ SSS Wilhelm Pieck“ erfuhr. Ein Höhepunkt war die Ausfahrt zum 20. Jubiläum der Indienststellung nach Gdańsk ( Danzig) und Warnemünde. „Sogar die Hochzeit meines älteren Bruders habe ich dafür verpasst“, erinnert er sich. „Ich habe als angehender Offiziersschüler einen GST-Lehrgang als Kursteilnehmer begonnen und mich dann bis zum Rudergänger als Stammmatrose empfohlen“, schreibt er.

„Unter Kapitän Schäfer, dem ersten Offizier Stolle und Ingenieur Breitsprecher habe ich wunderschöne Segeltage an Bord verbracht.“ Höhepunkt der Jubiläumsausfahrt war das Einlaufen in Warnemünde, bei dem Seemann auch den hochbetagten Ehrengast Kapitän Weitendorf (1883–1974) kennenlernen durfte. Ernst Weitendorf war der erste Kapitän der „ Wilhelm Pieck“ und ein „echter Kap Hoorner“, so Wolfgang Seemann.

Von OZ