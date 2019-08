Zinnowitz

Ihre Geschichte rührte viele Leser zu Tränen, die Spendenbereitschaft war riesig und die Anteilnahme am Schicksal ist enorm: Mandy Nimz aus Rappenhagen (zwischen Wolgast und Greifswald) ist an multipler Sklerose erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Damit sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, braucht sie dringend ein behindertengerechtes Auto. Viele Menschen aus der Region spendeten.

Die Vorpommersche Landesbühne ermöglichte ihr in Zusammenarbeit mit der OSTSEE-ZEITUNG, dass sie am Freitagabend mit ihrer Tochter Aline und dessen Freundin Carmen Mörsdorf „Vineta- Der Klang des Goldes“ sehen konnte. Nicht nur, dass Mandy und ihre Tochter ewig nicht mehr unter so vielen Leute waren, sondern der Theaterabend übertraf alle Erwartungen. „So eine wunderschöne, fantasievolle Geschichte, die Tänze und die Lieder sind begeisternd. Und natürlich die Lasershow“, sagte sie.

Mandy Nimz machte auch ein Foto mit Wolfgang Bordel, dem Regisseur von Vineta. Quelle: Claudia Winter

Und Mandy Nimz hatte auch sofort eine Lieblingsfigur, den Halbgott Tavaril ( Ole Riebesell) – und mit dem gab es dann auch noch ein exklusives Foto nach der Vorstellung. Und in der Pause gab es eine Schwatz mit Vineta-Erfnder Wolfgang Bordel. Begrüßt wurden die beiden von der Vineterin Cressida (Severine Schabon) und da Aline in jetzt zur Schule kommt erhielt sie vorab eine vinetische Zuckertüte.

Mandy Nimz und ihre Tochter wollen im kommenden Jahr auf jeder Fall wiederkommen. Sie hat sich sogar schon einen Sitzplatz reserviert.

Die Lieblingsfigur von Mandy Nimz war Halbgott Tavaril, der von Ole Riebesell gespielt wird. Quelle: Claudia Winter

Die Vorpommersche Landesbühne lud Many auch zur letzten Vorstellung „Ein seltsamer Heiliger oder Ein irrer Duft von Bibernell“ am 24. August ein.

