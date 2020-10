Erleichterung bei Usedomer Touristikern nach Quarantäne-Aufhebung 

Zinnowitz

Sind die neuen Reiseregelungen für Urlauber ein neuer Hoffnungsschimmer für den Tourismus auf der Insel Usedom? Am Samstag erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), dass ab sofort wieder Urlauber aus Corona-Risikogebieten kommen dürfen, wenn diese einen Negativ-Test mitbringen. Bislang war es so, dass die Gäste –auch wenn sie einen negativen Test dabei haben –sich 14 Tage in Quarantäne begeben mussten. In der Realität ist dies kaum praktikabel. Die Hoteliers auf der Insel Usedom erlebten eine Stornierungswelle. Laut Usedom Hotelverband, in welchem 33 Häuser organisiert sind, gab es insgesamt finanzielle Ausfälle von 1,4 Millionen Euro. Vor allem die Berliner, die noch bis 24. Oktober Ferien haben, hatten bei der Reiseregelung das Nachsehen.

„Sie haben die wahre Realität erkannt“

„Die neue Regelung ist erstmal eine Erleichterung. Es klingt so, als hätte die Politik es verstanden und erkannt, wie es in der wahren Realität abläuft“, so Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in Ostvorpommern. Rund 40 Prozent Umsatzeinbußen hatte sein Vineta-Hotel zu beklagen. „Die verlorenen Gäste konnten leider nicht so schnell durch andere Urlauber ersetzt werden“, erklärt er. Er hofft, dass die Situation nicht wieder schlimmer wird. „Derzeit ist es so, dass die Bundeskanzlerin dazu aufruft, zu Hause zu bleiben. Wenn es so weitergeht, müssen wir prüfen, ob wieder Kurzarbeit angeordnet werden muss.“ Hennige fürchtet, dass die nächste Stornierungswelle vor der Tür steht. „Es gibt eine Reihe von Menschen, die sich an diese Empfehlungen halten. Fakt ist aber, dass der Hotelurlaub einer der sichersten Urlaube überhaupt ist“, betont er.

Anzeige

Autos mit Berliner-Kennzeichen auf der Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

„Jeden Tag mussten zehn Zimmer storniert werden“

Grundsätzlich zufrieden mit der Entscheidung ist auch Frank Römer, Inhaber der Seeklause in Trassenheide. „Der Tourismus ist von der Landesregierung gehört worden. Damit nimmt man vielleicht das erwartete Gerichtsurteil voraus“, sagt er. Für die Berliner tut ihm die späte Entscheidung leid. „Für die Sachsen ist es leider auch zu spät. Gut finde ich, dass sowohl die Quarantäne als auch der zweite Corona-Test weggefallen sind.“ Für Römer stellt sich nun die Frage, wann und wo die nächsten Gäste getestet werden. „Geht das auch vor Ort oder nur am Heimatort? Am Mittwoch tritt die neue Regelung in Kraft. Bis dahin muss das geregelt sein“, sagt er.

In den vergangenen Tagen musste er etwa zehn Zimmer pro Tag aus seinem Buchungssystem löschen. „Durch die Regelung haben wir rund 75 000 Euro Umsatz verloren“, sagt er. Die allgemeine Verunsicherung der Urlauber führt dazu, dass die Buchungsnachfrage deutlich eingeschränkt ist. „Bislang läuft alles sehr kurzfristig ab. Langfristig können wir hier nicht mehr planen“, betont er. Der Arbeitsaufwand für seine Kollegen an der Rezeption sei immens. „Es kommen den ganzen Tag Fragen per Mail, Telefon oder über das Internet.“ Römer hofft, dass er bis Weihnachten Gäste in seinem Haus begrüßen kann. „Durch die neuen Regelungen gibt es jetzt zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern keine Wettbewerbsverzerrung, da alle die gleichen Chancen haben.

Mindestens 1,4 Millionen Euro Umsatzverlust auf Usedom

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, begrüßt die neue Entscheidung. „Die sind ja in Schwerin nicht von alleine auf die Idee gekommen. Zum Glück haben Schleswig-Holstein und M-V die gleichen Reisebedingungen.“ Der Schaden, der durch die alte Regelung ausgelöst wurde, lässt sich kaum abschätzen. „Allein bei den Zimmern im Hotelverband ist ein Verlust von 1,4 Millionen Euro entstanden. Dabei ist noch nicht reingerechnet, was die Urlauber getrunken, gegessen und im Einzelhandel geshoppt haben“, erklärt er. Für Zukunft hofft er, dass etwas sensibler entschieden wird. „Wir verspielen viel Vertrauen als Urlaubsland, wenn wir politische Sonderwege gehen. Schade, dass die Regelungen erst am Mittwoch in Kraft treten, wenn sie doch plötzlich am Samstag verkündet wurden. Auch bei den Angestellten wächst bei solchen Entscheidungen das Unverständnis.“

„Ein Signal, mit welchem wir arbeiten können“

„Die Gäste haben bei ihrer Reiseplanung jetzt mehr Transparenz“, so Carsten Willenbockel vom Steigenberger Hotel in Heringsdorf. „Das war das richtige Signal, mit welchem wir jetzt arbeiten können. Gut ist, dass die Urlauber nicht mehr in Quarantäne müssen“, erklärt er. Sein Haus hat durch die alte Regelung 22 Prozent aller Übernachtungen verloren. „Die Zimmer können auch nicht so schnell wieder nachbelegt werden. So schnell ist das Geschäft auch nicht“, sagt er.

„Das war ein Schildbürgerstreich“

„Die alte Regelung war ein Schildbürgerstreich. Die Urlauber wollen herkommen und müssen dann 14 Tage in Quarantäne trotz eines negativem Tests. Solche Entscheidungen kann man nicht nachvollziehen“, sagt Karsten Diedrich von der Villa Neptun in Heringsdorf.

Von Hannes Ewert