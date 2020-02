Greifswald

Ernst Bernheim (1850 bis 1942) ist in Greifswald bereits Straßenpate und wurde jetzt mit einer Gedenktafel am früheren Wohnhaus Arndtstraße 26 geehrt. Zu seinem 170. Geburtstag am 19. Februar 2020 erfolgte nun auf Initiative des Historischen Instituts die Enthüllung einer Gedenktafel am Institutsgebäude in der Domstraße in Gegenwart von Universitätsprominenz und Angehörigen der Familie.

Ernst Bernheim (1850–1942). Ausschnitt eines Portraits von v. Kardorff. Quelle: Universität Greifswald, Kustodie

Im Krupp-Kolleg würdigte Prof. Luise Schorn-Schütte den Gelehrten, den viele als bedeutendsten Historiker bezeichnen, der bislang an der Greifswalder Hochschule gelehrt und geforscht hat. Er erlangte Weltruhm. Sein 1889 erstmals erschienenes Lehrbuch der historischen Methode erlebte mehrere Auflagen und wurde in verschiedene Sprachen, darunter sogar ins Chinesische und Japanische übersetzt.

Das Gemälde Konrad von Kardorff (1877 bis 1945) war ein bedeutender Maler des Impressionismus und ab 1927 Professor der Staatlichen Kunstschule für Kunsterziehung in Berlin. Er schuf 1933 bis 1935 fünf Porträts von Rektoren im Auftrag der Universität. Dazu gehören neben Ernst Bernheim die Porträts der Rektoren Gustaf Dalman (1855 bis 1941), Erich Pernice (1864 bis 1945), Victor Schultze (1851 bis 1937) und Hermann Schwarz (1867 bis 1951). Eine interessante Auswahl, war doch Schwarz seit 1923 Mitglied der NSDAP, 1933 unterzeichnete er den Aufruf von 300 Professoren für Adolf Hitler. Warum diese fünf ausgewählt wurden, muss noch erforscht werden. Die Bilder von Bernheim, Schultze und Pernice hängen im Konzilsaal, das von Dalman in der Theologie. Das Portrait von Schwarz wurde wegen dessen NS-Vergangenheit nach der Wende aus dem Konzilsaal entfernt.

Engagement für Hochschulpädagogik

Prorektor Prof. Steffen Fleßa würdigte besonders sein Engagement für Hochschulpädagogik und die Aufgeschlossenheit für neue Methoden. Irene Blechle, die sich eingehend mit dem Thema befasste, hat ihn in einem Buch gar neben Hans Schmidkunz (1863 bis 1934) als „Entdecker“ der Hochschulpädagogik gefeiert. Beide traten für die Hochschulpädagogik als eigenständige Disziplin ein. Unterstützt von Bernheim habilitierte sich der in Wien geborene Schmidkunz 1920 in Greifswald für Hochschulpädagogik und erhielt hier zwei Jahre später den ersten Lehrauftrag für Hochschulpädagogik, 1928 wurde er weltweit erster Professor für das Fach.

Die Urururenkelin Maike Chilcott und die Urenkelinnen Christel Rohde, Ute und Karin Bernheim (von links) Quelle: eob

Wie Luise Schorn-Schütte berichtete, war Bernheim ein wichtiger Mann im Streit um die Deutungshoheit der Geisteswissenschaften gegenüber den um 1900 bedeutender werdenden Naturwissenschaften. Bernheim trat dabei, vereinfacht gesagt, für einen Wechsel von der monarchischen Geschichtsschreibung zur Kulturgeschichte ein. Auch engagierte sich Bernheim für eine Professionalisierung der Beschäftigung mit regionalen und lokalen Fragen. Er ist neben Martin Wehrmann Vater der Historischen Kommission für Pommern. 1899 war Bernheim Mitgründer und dann aktives Mitglied des Rügisch-Pommerschen Geschichtsvereins.

Rektor der Universität und Geheimer Regierungsrat

In Briefen lobte der Gelehrte die gute pommersche Luft, die netten Kollegen und die Bibliothek, deren Reichtum er nicht erwartet hätte. Es hat dem Norddeutschen offenbar so gut gefallen, dass er Greifswald nicht als Sprungbrett nutzte, sondern für immer blieb. Der Historiker war 1899/1900 Rektor und wurde im Kaiserreich 1906 mit der Ernennung zum Geheimen Regierungsrat geehrt.

Ernst und Henriette Bernheim mit Tochter Emma, die sich im Wintersemester 1908/09 immatrikulierte. Da war das Frauenstudium in Preußen gerade gestattet worden Quelle: OZ-Archiv

Ernst Bernheim wuchs in wohlhabenden Verhältnissen wohlbehütet in Hamburg auf. Sein Vater war Kaufmann. Er war sehr musikalisch und wurde später Mitglied der akademischen Sängerverbindung Gotia. In einem Brief an die Eltern, die Mutter Emmy Bernheim hat ihn beim Studium bis hin zum Abschreiben von Material unterstützt, bekannte er als 16-Jähriger seine ganz besondere Freude über eine „prachtvolle Geige“. Auch Haushälterin Minna stand ihm zur Seite. Über diese Umstände informierte Prof. Mathias Niendorf, der den frühen Briefwechsel auswertete.

Bernheim wurde in Straßburg über Kaiser Lothar III. promoviert. 1883 ging er nach Greifswald. Er wurde dort zum außerordentlichen Professor für mittelalterliche Geschichte und Hilfswissenschaften berufen.

Sechs Jahre später erfolgte die Umwandlung in eine ordentliche Professur. Aus Anlass seiner Hochzeit mit Henriette Jessen (1861 bis 1945) 1886, einer Tochter des Direktors der Hamburger Kunstgewerbeschule, trat der in einer reformjüdischen Gemeinde groß gewordene Bernheim zum Luthertum über. Das Paar hatte vier Kinder.

Politisch stand Bernheim, vor 1918 ein Anhänger des Kaiserreiches, den Nationalliberalen nahe, 1919 wurde er Mitglied der Deutschen Volkspartei, gehörte zu den sogenannten „Vernunftrepublikanern“. 1921 erfolgte seine Emeritierung, Lehrveranstaltungen bot Bernheim bis 1924 an.

Wegen jüdischer Herkunft verfolgt

In der NS-Zeit wurde der über 80-jährige Mann wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgt. Ab 1934 durfte er nicht mehr an Fakultätssitzungen teilnehmen. Um das infolge der Nürnberger Gesetze aberkannte Reichsbürgerrecht zu behalten, musste er einen Bettelbrief verfassen, in dem er auf seine „nationale Gesinnung“ hinwies. Wie Frank Möller im Festband zum 150. Geburtstag des Historischen Instituts informierte, unterstützte ihn der Dekan der Philosophischen Fakultät, indem er Bernheim 1937 bescheinigte, dass unter dem Einfluss seiner arischen Frau das jüdische Erbgut stark zurückgedrängt wurde. 1938 erhielt Bernheim das Reichsbürgerrecht zurück. Zum 90. Geburtstag bat der Dekan der Philosophischen Fakultät mit Erfolg den zuständigen Minister um die Genehmigung zu gratulieren.

Verpflichtet zuEntschädigungszahlungen

Für die Zerstörungen in der sogenannten Reichskristallnacht 1938 sollte Ernst Bernheim wie alle per Gesetz zu Juden gemachten Deutschen paradoxerweise Entschädigungsleistungen zahlen. Das waren immerhin 3600 Reichsmark, entsprechend den Angaben zum Vermögen, das die Familie hatte vorlegen müssen. Dokumente dazu blieben in Familienbesitz. Sie wurden während der Festveranstaltung von Nachkommen vorgelesen. Sein Sohn, der Rechtsanwalt Hans Bernheim, konnte erreichen, dass die Summe auf 2300 Reichsmark verringert wurde.

Karin Bernheim liest aus Dokumenten vor Quelle: eob

1942 starb Ernst Bernheim in Greifswald. „Wir sind froh, dass wir keinen Stolperstein für ihn einweihen müssen“, sagte Urenkelin Dr. Christel Rohde. So ein Stolperstein für ermordete Juden liegt vor dem Institut Domstraße 9a für Gerhard Knoche, der in Auschwitz starb.

Zuschauer der Enthüllung der Gedenktafel Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer