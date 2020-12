Polen ist derzeit Corona-Risikogebiet. Wer selbst nach einem kurzen Einkaufstrip wieder nach Deutschland einreist, muss grundsätzlich in Quarantäne. Ein Aktionstag der Polizei am Sonnabend am Ahlbecker Grenzübergang hat gezeigt: Längst nicht alle Bürger wissen Bescheid.

Ernüchterung am Grenzübergang in Ahlbeck: Hoher Preis für billige Zigaretten

