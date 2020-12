Greifswald

Der Impfmarathon geht in die nächste Runde: Am Montag wurden die ersten Angestellten der Greifswalder Universitätsmedizin geimpft. Als erste an der Reihe war Stefanie Mörke, Schwester auf der Intensivstation I der Klinik, auf der Covid-19-Patienten behandelt werden. Die Impfung wurde von Dr. Sven-Olaf Kuhn vorgenommen.

Bis 14 Uhr wurden auf den beiden Impfstrecken an der Universitätsmedizin bereits 60 Mitarbeiter geimpft. Vorrang haben zunächst Angestellte, die mit an Corona erkrankten Patienten zu tun haben.

1100 Unimedizin-Mitarbeiter wollen sich impfen lassen

Über die Weihnachtstage hatte eine interne Umfrage an der Uniklinik ergeben, dass sich von den 1441 Mitarbeitern über 80 Prozent impfen lassen möchten. Acht Prozent gaben an, dass sie noch unsicher sind, zehn Prozent der Angestellten lehnten eine Impfung zum Schutz vor dem Coronavirus ab. Von den 1100 Impf-Freiwilligen werden noch in diesem Jahr diejenigen geimpft, die auf der Covid-19-Station tätig sind.

Aktuell stehen der Klinik bis zu 350 Impf-Dosen zur Verfügung. „Da an der Universitätsmedizin Greifswald in den vergangenen Monaten die meisten der Covid-Patienten aus Vorpommern behandelt wurden und sich das absehbar auch nicht ändern wird, ist der Bedarf hier natürlich besonders hoch“, sagt Dr. Matthias Gründling, Intensivmediziner an der Greifswalder Uniklinik und Corona-Manager für die Krankenhäuser in Vorpommern.

130 Corona-Patienten wurden bisher behandelt

Auf der Intensivstation I wurden seit dem Frühjahr bisher 40 Patienten mit Covid-19 behandelt. In der gesamten Klinik waren es bis heute 130 Patienten. Am Sonntag begann der bundesweite Impfstart im Kampf gegen das Coronavirus. In Greifswald startete das erste mobile Impf-Team nach Auslieferung der knapp 1000 Impfdosen für den Landkreis gegen Mittag.

Bis zu sechs mobile Teams sind unterwegs, um in Senioren- und Pflegeheimen Bewohner sowie Mitarbeiter auf freiwilliger Basis zu immunisieren. Die geplanten Impfzentren in Greifswald und Pasewalk werden Anfang des neuen Jahres öffnen. Die Schutzimpfung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst gibt es eine Spritze zur Grundimmunisierung, drei Wochen später folgt dann eine zweite Impfung. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald aktuell bei 118 (Stand: 28. Dezember 2020).

Von Christin Lachmann