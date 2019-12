Erste Spende: 800 Euro für das Zeitreisemobil

Wolgast

„Was für eine ansprechende Aktion. Da hilft man gern, denn die Spenden kommen tatsächlich bedürftigen Menschen zugute“, sagt Michael Esserzur diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. In diesem Jahr kommen die Spenden dem DRK-Kreisverband Uecker-Randow für sein Zeitreisemobil zugute. Damit kann schwerkranken und alten, nicht mehr mobilen Menschen noch einmal ein Herzenswunsch für eine kleine Reise an einen für diese Menschen besonderen Ort erfüllt werden. Mit dem Zeitreisemobil, das von Ehrenamtlern gefahren wird und das sich ausschließlich durch Spenden finanziert, können so noch einmal ein Besuch an der Ostsee, etwa an der Seebrücke Ahlbeck, ein Theaterbesuch in Greifswald oder ein Konzertabend in Rostock ermöglicht werden.

Autohaus-Inhaber Michael Esser aus Wolgast findet die Idee großartig, „weil ältere oder sehr kranke Menschen so noch einmal aus ihrem Alltag herauskommen und etwas erleben, das auf ewig mit ganz besonders liebevollen Erinnerungen verbunden ist“, erklärt er. Der 40-Jährige und sein Bruder Andreas, der für das gleichnamige Autohaus in Ückeritz auf der Insel Usedom zuständig ist, gehören zu den langjährigen Unterstützern der OZ-Weihnachtsaktion. Jahr für Jahr ist es für sie zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die Spendenaktion ihrer Heimatzeitung zu unterstützen.

Auch in diesem Jahr sind sie wieder mit einer großzügigen Spende dabei. „Wir haben uns entschlossen, das Zeitreisemobil des DRK mit 800 Euro zu unterstützen. Wir hoffen, dass sich viele Firmen in der Region finden, die es uns gleich tun und so am Ende für eine sehr große Spendensumme sorgen. Vielleicht kann dann sogar das jetzige Fahrzeug gegen ein modernes und besser ausgestattetes Fahrzeug getauscht werden“, meint Michael Esser.

Bitte helfen auch Sie mit einer Spende, dass das Zeitreisemobil noch viele Wünsche alter oder schwerkranker Menschen erfüllen kann.

Bei der Sparkasse Vorpommern wurde dazu extra ein Spendenkonto eingerichtet:

IBAN DE38 1505 0500 0112 2475 98

Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion Zeitreisemobil

Von Cornelia Meerkatz