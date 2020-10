Rostock

Zum ersten Mal seit Anfang Mai ist in Mecklenburg-Vorpommern wieder ein Menschen im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, handelt es sich bei dabei um einen 66 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Er hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert. Dem Lagus zufolge litt der Mann an chronischen Vorerkrankungen.

Mit dem jüngsten Todesfall erhöhte sich die Zahl der Patienten, die eine Corona-Infektion nicht überlebten, im Nordosten auf nunmehr 21. Damit sind 1,2 Prozent der Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, verstorben.

Anzeige

Mehr lesen:

Corona-Zahlen aus MV vom Sonntag: Zwei Landkreise vor kritischen Inzidenz-Marken

Corona in MV: So hoch ist der Inzidenzwert aktuell in den Städten und Landkreisen

Die meisten Todesfälle (8) gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Drei Menschen starben in den Landkreisen Rostock und Mecklenburgische Seenplatte, je zwei in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen sowie der Hansestadt Rostock. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat eine verstorbene Person im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vermeldet. In der Landeshauptstadt Schwerin ist bisher niemand an oder mit dem Virus gestorben.

Die Infektionsquote ist in Mecklenburg-Vorpommern mit 104 Fällen je 100 000 Einwohner die geringste in Deutschland. Der Bundesdurchschnitt liegt mit 434 deutlich höher.

Von OZ und dpa