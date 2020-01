Erster Corona-Verdacht in Greifswald – Mann wurde isoliert

Greifswald

In Greifswalder Uniklinikum gibt es einen ersten Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus. Es handele sich um einen jungen Mann, der vor wenigen Tagen aus China zurückgekehrt sei.

Der junge Mann habe sich am Mittwochabend an der Universitätsmedizin vorgestellt, weil er über Erkältungssymptome und nachts leichtes Fieber geklagt hatte, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Ansonsten sei der Mann aber gesund.

Er wurde formal als Verdachtsfall eingestuft. Der junge Mann sei trotz seines guten Gesundheitszustands umgehend isoliert und stationär aufgenommen worden. Eine Probe wurde ans Nationale Referenzzentrum in Berlin geschickt. Die Ergebnisse erwartet das Universitätsklinikum frühestens am Donnerstagabend.

Auch am Kreiskrankenhaus Wolgast hat sich ein Patient mit der Sorge vorgestellt, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Anders als in Greifswald sprechen allerdings die ersten Erkenntnisse gegen diese Befürchtung, wie der Sprecher weiter sagte. Auch dieser Patient sei im Krankenhaus isoliert worden, seine Proben werden ebenfalls im Referenzzentrum untersucht.

Von Martina Rathke