Erster Pfahl für neue Koserower Seebrücke wird im nächsten Monat gerammt 

Das diesjährige Baugeschehen im Bernsteinbad Koserow auf Usedom wird sich außerordentlich stark auf die Errichtung der neuen Seebrücke konzentrieren. Zurzeit geht der Abriss des alten und beliebten, aber seit dem Jahr 2013 teilweise gesperrten Treffpunktes für Urlauber und Einheimische weiter voran und weckt ein wachsendes Interesse auf den Nachfolger, der die Form von drei Ostseewellen haben wird. An Ort und Stelle können sich wissbegierige Spaziergänger bereits heute ein Bild vom künftigen Wahrzeichen des „Juwels der Ostsee“ in der Inselmitte machen.

Wellenhöhe bestimmt Arbeitstempo

Bei der jüngsten Bauberatung, die 14-tägig dienstags angesetzt ist, drängten Gemeinde, Amt und Planer Büchner ( Hamburg/ Rostock) auf die Einhaltung der Vorgaben und Fristen für das Projekt, das alle Beteiligten gern bis zum August abgeschlossen haben wollen. „Bisher sieht es auch recht gut aus“, versichert Bürgermeister René König, obwohl es witterungsbedingt ein paar Tage Verzug gibt. Bei einer bestimmten Wellenhöhe (bereits jenseits von einem Meter) könne nämlich der Ponton inklusive Bagger den Lubminer Hafen zur Separierung der Abrissbauteile nicht anlaufen beziehungsweise wieder verlassen. So geschehen in der vorletzten Woche. In der Folge herrschte für kurze Zeit Bauruhe auf dem Areal.

Dieser Tage sollen nun nach Auskunft der deutsch-holländischen Spezialfirma Heuvelman die mit Beton gefüllten Stahlsäulen restlos aus dem Ostseegrund gezogen und abtransportiert werden. Außerdem gestalte sich vor allem der Seebrückenkopf gar nicht so komplikationslos, „die Trennung der verschiedenen Materialien macht allerhand Arbeit“, so König.

In zwei Wochen alte Brücke vollständig demontiert

Die Fachleute hätten festgestellt, dass bestimmte Teile der alten Brücke schon sehr marode, andere wiederum noch recht gut erhalten waren. In etwa zwei Wochen soll jedenfalls vom alten Brückenbauwerk nichts mehr zu sehen sein. Stattdessen planen die Verantwortlichen bereits für Mitte bis Ende Februar die Rammung des ersten Brückenpfahles für den „Neuling“. Das soll dann auch „ein bisschen größer aufgezogen“ und mit Gästen aus Schwerin gewürdigt werden. Immerhin ist das Wirtschaftsministerium mit rund fünf Millionen Euro gut mit im Finanzierungsgeschäft. Für diesen Termin fehle im Moment allerdings noch eine Transportgenehmigung, merkt das Ortsoberhaupt an. Hofft aber, dass die noch rechtzeitig eintrudelt.

Zufahrt zum Vorplatz wird erneuert

Im unmittelbaren Anschluss an die Fertigstellung der neuen Seebrücke soll – als Herbst-Projekt – die marode, bislang mit gelben Klinkersteinen gepflasterte, abenteuerlich anmutende Zufahrt zum Seebrückenvorplatz erneuert werden. Und zwar diesmal mit gelben Betonpflastersteinen, die deutlich weniger reparaturanfällig als das bislang genutzte, in großen Teilen zerbrochene Material sein sollen. Dafür sieht die Haushaltsplanung nochmal runde 100 000 Euro vor. Am Ende des laufenden Jahres 2020 dürfte sich dann schließlich der gesamte Komplex in modernem Ambiente darstellen und als attraktiver Anziehungspunkt zahlreicher Besucher fungieren.

Das wäre zugleich der schönste Dank für alle in der Gemeinde für den Neubau engagierten Mitstreiter, besonders die unter der Leitung von Thomas Wellnitz arbeitende, ehrenamtliche Brückenkommission.

Von Steffen Adler