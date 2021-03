Swinemünde

Auf dem Swinemünder Friedhof an der Friedenstraße (heute Fryderyka Chopina) stand früher eine drei Meter hohe, stählerne Gedächtnissäule. Das erste öffentliche Denkmal der Stadt erinnerte an die im Seegefecht vor Jasmund 1864 im Deutsch-Dänischen Krieg Gefallenen. Die Inschrift lautete: „Hier ruhen die im Gefecht bei Jasmund am 17. März 1864 gefallenen Tapferen von S. M. Schiffen „Arcona“ und „Nymphe“: Der Steuermann Clemens Clappenrath aus Münster, die Matrosen Karl Schäfer aus Memel, Johann Zühlke aus Bohnsack, Mathias Stoworonski aus Kaschtorec, der Heizer Friedrich Wodersbach aus Kitzkehlen.“Am 15. März hatte Dänemark die Blockade der preußischen Küsten erklärt. Der preußische Geschwaderchef, Kapitän zur See Eduard von Jachman erhielt von König Wilhelm I. den Auftrag, die dänischen Schiffe zu vertreiben oder zu überprüfen, ob die angedrohte Blockade überhaupt existiere.

Die Jasmundsäule auf dem Friedhof von Swinemünde. Quelle: Archiv Erwin Rosenthal

Am 17. März stießen die aus Swinemünde kommenden Schiffe „Arkona“ unter Kapitän Jachmann und die „Nymphe“ unter Kapitänleutnant Werner vor Jasmund auf die dänische Übermacht. An dem gut zweistündigen Seegefecht war auch der aus Stralsund gekommene Aviso „Loreley“ direkt beteiligt, während die sieben preußischen Kanonenboote irrtümlich in Richtung Granitz vorstießen. In kritischer Lage gelang es Jachmann, das dänische Flaggschiff „Sjælland“ außer Gefecht zu setzen. Die im Aufbau befindliche preußische Flotte, kehrte anschließend mit ihren schnellen Schiffen zwar nicht als Sieger ihres ersten Seegefechts, aber auch nicht ruhmlos nach Swinemünde bzw. nach Stralsund zurück.

Begräbnis der im Seegefecht bei Jasmund am 17. März gefallenen preußischen Seeleute zu Swin-emünde am 20. März 1864. Zeichnung von Herrmann Scherenberg Quelle: Archiv Erwin Rosenthal

In Swinemünde hatten Tausende am Strand und auf den Molen in banger Sorge dem Kanonendonner gelauscht. Sie begrüßte die in zurückkehrenden Schiffe begeistert. An der Beisetzung der Gefallenen nahm die ganze Stadt Anteil.

Blockade im ersten Deutsch-Dänischen Krieg war wirksam

Die Existenz der meisten Einwohner hing vor allem vom Hafen oder von den Gästen des Ostseebades ab. Viele konnten sich noch an den Deutsch-Dänischen Krieg 1848 bis 1850 erinnern, als die dänische Fregatte „Haffrowen“ den Hafen blockiert und Handel und Wandel in der Stadt lahmgelegt hatte. Schließlich standen selbst die Bäcker, Fleischer, Kaufleute und Gastwirte vor dem Bankrott. Die Geldbeutel der Einheimischen waren leer, die Badegäste fehlten weitgehend, Schiffe liefen den Hafen nicht mehr an. Die Stadt beschäftigte schließlich die Mehrzahl der Arbeitslosen beim Bau der Chaussee in Richtung Golm und Zirchow. Ein Darlehen von 5.000 Talern aus dem Königlichen Mildtätigkeitsfonds linderte die größte Not. So etwas sollte sich nicht wiederholen! Am 20. Juli 1864 hoben die Dänen die kaum wirksam gewordene neuerliche Blockade Swinemündes auf.

Von Erwin Rosenthal