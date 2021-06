Erstmals Maschine aus Luxemburg auf der Insel Usedom gelandet

Insel Usedom/Luxemburg

Der kleinste Staat Europas ist jetzt mit der Sonneninsel Usedom verbunden. Mit mehr als zwei Monaten coronabedingter Verzögerung startete der Flughafen Heringsdorf am Sonnabend in die Saison. Kurz vor 14 Uhr setzte der Ferienflieger aus Luxemburg mit 35 Reisenden an Bord auf der Landebahn in Zirchow auf.

Damit können erstmals Gäste aus dem kleinen Luxemburg direkt auf die Sonneninsel Usedom fliegen. Vom 19. Juni bis zum 25. September wird die Linie immer samstags mit einer Bombardier DH8-Q400 der Luxair mit 75 Plätzen bedient. Ursprünglich waren sogar zwei Flüge wöchentlich geplant. Wegen des coronabedingten viel späteren Saisonstarts ist nun ein Flug pro Woche daraus geworden.

Am Sonnabend landete erstmals eine Maschine von Luxair auf der Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Flughafen Heringsdorf hofft auf langfristige Partnerschaft

„Wir freuen uns sehr, dass nun auch Urlauber aus Luxemburg bequem unsere Insel erreichen und genießen können“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Dirk Zabel. „Trotz schwieriger Startbedingungen in diesem Jahr hat Luxair seine Pläne aufrechterhalten. Das hat uns sehr gefreut. Wir hoffen auf den Beginn einer langfristigen Partnerschaft.“

Mit der Maschine der Fluggesellschaft Luxair startete am Sonnabend auch der Sommerflugbetrieb am Flughafen Rostock-Laage. „Wir freuen uns, dass nach einigen Monaten der coronabedingten Pause wieder der reguläre Flugbetrieb begonnen hat. Noch erfreulicher ist, dass wir mit Luxemburg ab sofort eine neue, interessante Destination im Benelux-Raum anbieten können“, sagte Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens, und fügt hinzu: „Die Verbindung ist ideal für Ostseeurlauber aus Südwestdeutschland, aber auch für Transitreisende, die Ziele in England, Frankreich, Italien, Serbien, Tunesien oder Portugal ansteuern.“

Flüge sind bis 25. September möglich

Bis zum 25. September geht es immer samstags um 11.35 Uhr von Luxemburg nach Rostock-Laage (Ankunft: 13.10 Uhr), danach weiter auf die Insel Usedom. Von dort geht es nach einer Stunde Pause zurück nach Laage, bevor um 16.10 Uhr der Flug zurück in den Kleinstaat abhebt. Die Flugzeit in dem Turboprop-Regionalflugzeug beträgt rund eine Stunde und 40 Minuten.

Jean-Paul Hurt und Jolande Mersch sind zum ersten Mal auf Usedom zu Besuch. Quelle: Cornelia Meerkatz

Christiane Wolf macht erstmals Urlaub auf Usedom. „Ich habe in der Villa Neptun gebucht und freue mich sehr auf den Ostseeurlaub. Ich habe gehört, wie schön es hier sein soll – nun möchte ich mich selbst überzeugen“, meint die Urlauberin. Jean-Paul Hurt (84) und seine Partnerin Jolande Mersch (79) sind ebenfalls erstmals auf Usedom. „Im Auto hätten wir die weite Strecke nicht auf uns genommen. Aber so kann man bequem reisen. Wir sind sehr gespannt auf die Insel und die Menschen hier und freuen uns auf eine Woche Urlaub am Meer“, sagen sie gut gelaunt.

Crew freut sich auf die Insel

Die Maschine hat auf ihrer Reise einen Zwischenstopp in Rostock-Laage eingelegt. 15 Passagiere gingen von Bord. Die anderen 35 Passagiere flogen dann noch 20 Minuten nach Usedom weiter. Als beim Landeanflug Wasser sichtbar wird, macht sich Vorfreude in der Kabine breit. „Sieht schön aus“, heißt es ein paar Sitze hinter Nuno Cardoso. Er sorgt an Bord zusammen mit Martine Risch für das Wohlbefinden der Passagiere. „Usedom, da waren wir wirklich noch nie. Sonst fliegen wir die Urlaubsziele am Mittelmeer an. Aber was ich so gesehen habe beim Landeanflug, hat mir schon gefallen“, sagt er.

Auch Martine Risch würde für drei, vier Tage mal die Insel erkunden. Wenn im kommenden Jahr dann tatsächlich zwei Flüge pro Woche aus dem Großherzogtum Luxemburg gen Usedom auf dem Plan stehen, will ich es gerne ausprobieren.

Im Cockpit sitzen die beiden Flugkapitäne Stella van den Beukels und Dennis Kaell. Stella hatte auf dem Flug nach Usedom das Sagen, Dennis war der Copilot. „Es hat alles super geklappt. Und Usedom scheint ja den Namen Sonneninsel verdient zu haben“, meint sie bei heißen 38 Grad. Allerdings gesteht sie, wie die anderen Crewmitglieder vorher noch nichts von dieser Insel groß gehört zu haben. „Das wird sich ändern, wenn Ihr jetzt öfter kommt“, ist Flughafenchef Dirk Zabel überzeugt.

Flughafenchef Dirk Zabel freut sich, dass es gelungen ist, die neue Linie nach Usedom zu holen. Quelle: Tilo Wallrodt

Ab Juli auch Flüge ab Frankfurt nach Usedom

Im Juni landen die Maschinen am Samstag um 14 Uhr auf der Insel, ab Anfang Juli um 15:15 Uhr. Dann wird nach derzeitigem Stand auch die Lufthansa mit ihrer Verbindung nach Frankfurt am Main, ebenfalls jeweils am Samstag, einsteigen.

Mit einer zünftigen Dusche der Flughafen-Feuerwehr wurde die erste Maschine aus Luxemburg auf Usedom willkommen geheißen. Quelle: Tilo Wallrodt

Alle anderen Linien entfallen in diesem Jahr. Das betrifft Zürich (SWISS), Stuttgart und Düsseldorf (Eurowings) sowie Dortmund. Schon 2020 kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu massiven Einschränkungen mit dann nur rund 6000 Linienpassagieren. 2019 waren es noch knapp 21 000 Linienflugpassagiere. „Den Lockdown haben wir für umfangreiche Modernisierungsarbeiten genutzt, geplante Investitionen konnten und können realisiert werden“, so Zabel. Der Flughafen setzt nach seinen Worten darauf, dass im kommenden Jahr wieder deutlich mehr Gäste auf dem 102 Jahre alten Flughafen auf der Insel Usedom landen werden.

Von Cornelia Meerkatz