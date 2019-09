Hätten Kinder gerettet werden können?

Swinemünde

Die Einwohner von Swinemünde bewegt weiterhin die Tragödie vom 10. September, bei der zwei junge Menschen ums Leben kamen. Ein Auto mit drei Teenagern war an dem Dienstag in den Piastowski-Kanal gestürzt. Einer der Jungen konnte sich aus dem Wasser retten, aber sein Freund und seine Freundin ertranken.

Derzeit klärt die Staatsanwaltschaft wie es dazu kommen konnte, dass die drei minderjährigen im Alter von 14 und 15 Jahren in einem Auto fuhren. Viele fragen sich auch, ob die Jugendlichen nicht hätten gerettet werden können? Mehrere Passanten sahen den Unfall, und die Rettungsdienste trafen sehr schnell ein. Aber es stellte sich auch heraus, dass sich im Hafen von Swinemünde keine Taucher aufhielten. Es dauerte zwei Stunden, bis sie kamen. Eine Person, die in einem Auto unter Wasser gefangen ist, kann aber nur wenige Minuten überleben.

Teenager trafen sich am „ Betonplatz “

Der Ort, an dem die jungen Menschen gestorben sind, hat einen schlechten Ruf. Fast jedem Einwohner von Swinemünde ist der sogenannte „ Betonplatz“ bekannt. Es ist ein kleiner Kai, ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ein Lieblingsplatz der Angler. Abends treffen sich dort manchmal Teenager, trinken dort heimlich Alkohol oder rauchen.

Der „ Betonplatz“ wird auch von Auto-Fans besucht, um mit Motorrädern und Autos zu driften. Die Polizei kommt nur selten vorbei, Niemand beklagt sich dort über Lärm. In der Innenstadt gibt es offenbar wichtigere Dinge zu erledigen. Dort ständig eine Streife vorbeizuschicken, ist angeblich unrealistisch. An diesem scheinbar friedlichen Ort hatte sich bereits vor acht Jahren eine ähnlich Tragödie ereignet. Damals fiel ebenfalls ein Auto ins Wasser und Menschen starben. Am „ Betonplatz“ ist das Wasser acht bis neun Meter tief.

Nur Flottille hat Tauchteam

Nur die 8. Flottille der Küstenverteidigung verfügt über ein Tauchteam in Swinemünde. Die Taucher sind jedoch nicht für Rettungseinsätze ausgebildet. Ihre Aufgabe ist es, Blindgänger zu entschärfen.

„Die Tauchergruppe ist für eine selbstständige Suche nach Minen in Einzugsgebieten und Hafenkanälen sowie für die genaue Ortung und Identifizierung von minenähnlichen Objekten, die von Schiffen auf See entdeckt wurden, bestimmt. Ihre Aufgabe besteht hauptsächlich darin, gefährliche und explosive Gegenstände zu neutralisieren“, erklärt Kapitän Grzegorz Lewandowski von der 8. Flottille der Küstenverteidigung in Swinemünde.

Hätte man die Einheit zum Unfallort rufen können? Theoretisch ja. Die Vorbereitung von Ausrüstung und eines Tauchers dauert jedoch eine Weile. Die Jugendlichen im Auto hätte nicht so lange überleben können. Rafał Goeck von der Maritimen Such- und Rettungsgruppe räumt ein, dass in den 1990er-Jahren eine ähnliche Gruppe in Gdingen tätig war. Aus verschiedenen Gründen wurde sie aufgelöst. Derzeit müssen Taucher der staatlichen Feuerwehr derartige Rettungseinsätze übernehmen. Solche Teams gibt es aber nur in großen Städten. In der Nähe von Swinemünde wären das Stettin und Köslin. Die Anfahrt würde allerdings auch über eine Stunde dauern. Das ist zu lang. Derzeit wird daran gearbeitet, die Einheiten der Taucher im Rettungssystem wieder zu aktivieren.

„Derzeit laufen Analysen und Bemühungen, um schnell reagierende Tauchgruppen bei den SAR-Diensten wiederherzustellen. Es könnte acht solche Einheiten geben. Die Taucher aus Dziwnów wären Swinemünde am nächsten gewesen. Hierfür sind jedoch Änderungen der Vorschriften erforderlich“, erklärt Goeck.

Bekommt Kai eine Sperre?

Hatten die Kinder also überhaupt eine kleine Rettungschance? Spezialisten räumen ein, dass es unter bestimmten Umständen vielleicht möglich gewesen wäre. Aber in so einer Situation hänge viel von den im Auto eingeschlossenen Personen selbst ab.

„Zuallererst sollte Panik vermieden werden. Dann sollten langsam die Autofenster herunterlassen werden, durch die die Eingeschlossenen herauskommen würden“, erklärte der Leiter des Koordinierungszentrums für Wasserrettung in Stettin, Łukasz Kaminski, im polnischen Radio Szczecin.

Nach den letzten Tragödien fragen sich die Einwohner von Swinemünde auch, ob an dem Kai eine Sperre gebaut werden könnte. Das soll jedoch nicht möglich sein. Der Bereich gehört der Armee, die für Übungen und zum Festmachen von Schiffen genutzt wird. Nur dann ist dort alles abgesperrt.

Von Radek Jagielski