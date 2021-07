Essen gehen in den Kaiserbädern: So bekommen Sie abends einen Platz

Heringsdorf

Abends gemütlich essen gehen: Das ist ein Muss im Urlaub. Bei dem aktuell warmen Wetter sollte es auch ein Platz im Freien auf der Terrasse sein. In diesem Sommer ist das aber schwierig, weil die Corona-Abstandsregeln das Angebot verknappen. Geht der Restaurantbesuch nur mit Reservierung oder habe ich auch spontan Glück – ein Abend in den Kaiserbädern.

Es ist kurz vor 17 Uhr: Zwei Stühle versperren den Eingang vom „Das kleine Restaurant“ unterhalb der alten Polizeivilla in Heringsdorf. Drinnen telefoniert der Chef und legt auf. „Da wollten welche wieder draußen reservieren. Das mache ich grundsätzlich nicht, weil das wegen des Wetters nicht händelbar ist“, sagt Andreas Kinzel, Restaurantpächter seit 2007. Vor ihm liegt das Reservierungsbuch – „die nächsten fünf Tage sind zwischen 18 und 20 Uhr ausgebucht“, sagt Kinzel und geht vor die Tür.

Die ersten Gäste betreten das Lokal. Mit dabei ist eine junge Familie. Sie kommen aus Berlin und haben reserviert. „Spontan essen gehen, ist schwierig. Noch schwieriger ist aber, überhaupt einen ans Telefon zu bekommen, um einen Tisch zu reservieren“, so der Familienvater. Laut Kinzel nehmen zwar Bestellungen über Facebook und E-Mail zu, der Klassiker bleibe aber der Anruf oder die persönliche Bestellung.

Das Reservierungsbuch ist voll: Andreas Kinzel vom „Das kleine Restaurant“ in Heringsdorf. Quelle: Henrik Nitzsche

Das ist auch bei den „Mermaids“ neben dem Hotel Kaiserhof Usedom so. „Die meisten rufen an und bestellen. Leider passiert es aber auch, dass Tische bestellt werden, die Gäste aber nicht kommen. Bescheid gesagt wird da nicht“, ärgert sich Madlen Gebauer. Sie hat das ehemalige „Alex“ mit Fanny Steinhöfel in diesem Jahr übernommen. Und derzeit ein großes Problem: „Es fehlt am Personal“, sagt Steinhöfel.

Im Zuge der Corona-Pandemie verzeichnen Hotels und Gaststätten im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine enorme Abwanderung von Arbeitskräften. 2020 haben im Landkreis rund 500 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf jüngste Zahlen der Arbeitsagentur Anfang Juli mitteilte.

Kleine Schlange vorm Restaurant normal

Personal ist im Ahlbecker „Fischers Fritz“ noch da, nur einen Tisch zu bekommen, ohne vorher zu bestellen, ist fast aussichtslos, wie Gunnar Pahnke, Sohn der Betreiber, sagt. „Zwischen 17 und 18 Uhr gibt es noch eine kleine Chance, danach ist es bis 20.30 Uhr fast unmöglich“, so Pahnke, der jeden Abend der Reservierungsmanager ist. 15 bis 30 Minuten würden die Gäste auch mal warten, um einen Tisch zu bekommen. Bei „Fischers Fritz“ kann außen (90 Plätze) und innen reserviert werden. Dass es in diesem Sommer wegen der Corona-Auflagen noch schwieriger ist, einen Restaurantplatz zu bekommen, will Pahnke aber nicht bestätigen. „Es ist wie in jedem Sommer. Eine kleine Schlange vorm Restaurant ist normal.“

Auch für Uwe Krüger, der in Ahlbeck „Uwes Fischerhütte“ betreibt, vor der Abend für Abend Menschen warten, um einen Platz zu bekommen. „Wir reservieren nur noch drin, weil wir erlebt haben, dass Gäste auf der Terrasse einfach die Reserviert-Schilder entfernt und sich hingesetzt haben“, sagt Krüger. Reserviert werde bei ihm drinnen und nur mit einem Zeitfenster in drei Schichten – „von 17.30 bis 19 Uhr, 19 bis 20.30 Uhr und dann 20.30 Uhr bis Open End“, so der Ahlbecker.

Zeitig essen ohne Stress

Auf Schlangestehen oder Telefonate hatten Kathrin und Siegfried Peukert aus Johanngeorgenstadt keine Lust. Sie sitzen seit 17.30 Uhr im „Wirtshaus Leo“ in Ahlbeck. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass du vor 18 Uhr noch einen Tisch bekommst, danach ist es echt schwierig“, sagt Kathrin Peukert, die mit ihrem Mann seit fünf Jahren regelmäßig auf die Insel kommt. Und in dieser Zeit noch nie angestanden habe – „wer zeitig kommt, hat beste Chancen“, meint er, trinkt den letzten Schluck Bier und geht.

Kamen früh ins Wirtshaus "Leo": Kathrin und Siegfried Peukert aus Johanngeorgenstadt. Quelle: Henrik Nitzsche

Restaurantleiter Karl-Heinz Schmandt bleibt. Seit 27 Jahren ist er im Haus. Zwischen 18 und 19 Uhr ist im „Leo“ drinnen alles reserviert. „So wie fast jeden Tag“, sagt Schmandt, der für die Terrasse keine Reservierung annimmt. Richtig voll sei es immer am Donnerstag, wenn im Wirtshaus Schnitzeltag ist. „Es läuft gut. Mitunter gibt es Probleme beim Einchecken mit der Luca-App. Viele verstehen nicht, dass das ein Muss ist und mit dem vollständigen Impfschutz nichts zu tun hat“, sagt der Restaurantleiter.

Nicht jeder will sich registrieren lassen

Einige Hundert Meter weiter hätten deshalb schon Gäste das Restaurant verlassen, erzählt Atef El Basta. Der gebürtige Ägypter, der seit 44 Jahren in Deutschland lebt, betreibt „Sarah’s Restaurant“ auf der Ahlbecker Promenade. „Einige Gäste akzeptieren die Registrierung nicht und gehen wieder“, so El Basta. Auch bei ihm sollte man reservieren (außen und innen möglich), um einen Tisch zu bekommen.

„Wenn jemand 15 Minuten zu spät kommt, vergeben wir den Tisch“, sagt der Gastronom, der um sich ein Multikulti-Team hat. Sein Personal kommt aus Italien, Ägypten, Deutschland, Polen, Georgien und Bulgarien. In der Küche und im Service könnte er weiteres Personal gebrauchen. „Ich würde sie sofort einstellen“, sagt El Basta.

Von Henrik Nitzsche