Heringsdorf

Eine Menschentraube drängt sich rund um den Eingang zum Maritim Hotel Kaiserhof. Hier wird er gleich herauskommen, der Kaiser. Unter dem blauen Schriftzug „Kaiserhof“ posiert eine Gruppe historisch gekleideter Menschen. Am Rand steht Karl-Uwe Strothmann, seines Zeichens Bürgermeister von Beckum, seit 1990 Partnerstadt von Heringsdorf. Davor strecken Schaulustige Handys in die Luft, um die Kostümierten zu fotografieren.

Ein Raunen geht durch´s Publikum. Nein, das ist er noch nicht. Als erstes tritt Oberst Wilhelm Ludwig von Rummelsburg durch die sich automatisch öffnende Glaspforte des Kaiserhofs Atlantik. Nun ist es Zeremonienmeister Kersten Fubel, der die Passanten bittet, eine Gasse frei zu machen, damit das Kaiserpaar ungehindert zur Kutsche schreiten kann. Als dann Kaiser Wilhelm II. und seine Gemahlin Kaiserin Auguste Viktoria heraustreten, gibt es Beifall und hunderte Erinnerungsfotos.

Zur Galerie Etliche Insulaner beteiligten sich am Sonnabend beim traditionellen Umzug während der Kaisertage. Bei kaiserlichem Wetter besuchten zwischen Donnerstag und Sonntag tausende Gäste das Fest.

Nun kann der historische Festumzug starten. Die ersten hundert Meter stehen die Menschen dicht gedrängt in Dreierreihen. Jeder will ein Foto vom Kaiserpaar erhaschen. Ab dem Hotel Esplanade ist der Straßenrand wie leer gefegt und beste Gelegenheit zum Fotografieren. Auch in der Brunnenstraße keine winkenden „Kaiseranhänger“. Die warten dann an der Ecke zur Friedenstraße und später wieder, wenn der Tross die Promenade und den Konzertplatz erreicht.

Hier unterhält Wachtmeester Pickelhering das wartende Publikum und sorgt mit seiner Komik und etlichen Kalauern für gute Laune. Er stimmt die Menschen vor sich auf lustige Weise auf die Ankunft von Wilhelm Zwo und Auguste Viktoria ein. Parieren die Herrschaften nicht richtig, schnauzt er sie an: „Dit heest: Jawoll, Herr Wachtmeester“.

Derweil haben die Komparsen beim Festumzug viel Spaß. So wie Edith Steiner aus Celle. Sie hat sich ein orangenes Kostüm ausgesucht. „Die Damen im Kostümverleih haben sich sehr viel Mühe gegeben und uns gut beraten“, sagt die Frau aus Niedersachsen. Im vergangenen Jahr hat sie zum ersten Mal über die Kaisertage Usedom besucht und sich sogleich entschlossen, in diesem Jahr kostümiert am Festumzug teilzunehmen.

Von Anfang an dabei sind Lieselotte und Valentin Völker. Die Heringsdorfer können sich noch gut an die Anfangsjahre erinnern: „Im Sommer 2000 haben wir Paula und Hanna (die Enkelinnen, d. Red.) im Kinderwagen geschoben.“ Heute sind die Zwillinge immer noch mit großer Begeisterung dabei, mittlerweile als fesche junge Damen.

Fast genauso lange ist Karl-Uwe Strothmann dabei. „Ich bin seit 2004 Bürgermeister von Beckum, aber schon seit 2002 regelmäßig hier zu den Kaisertagen“, sagt der 54-Jährige. Ihn begleiten in diesem Jahr zehn Mitglieder der im Rat vertretenen Fraktionen. Strothmann ist der Kontakt zur Partnergemeinde wichtig. So ist er nicht nur regelmäßig Teilnehmer am Kaisertage-Festumzug, sondern auch privat zum Urlauben hier oder auf Einladung beim Hundeschlittenrennen oder in der Vergangenheit bei der Eröffnung der Europapromenade.

Am Samstag saß Strothmann mit seinem Sohn, der neuen Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und dem Kaiserpaar auf der Kutsche. Als Stadtoberhaupt einer Karnevalshochburg – die 38 000-Einwohner-Stadt Beckum hat 23 Karnevalsgesellschaften – sieht er die Kaisertage ähnlich wie Karneval: „Die Leute wissen, dass es Spaß ist.“ Und er freut sich, dass die Zahl der Teilnehmer steigt.

Bei allem Spaß kommt dann doch noch der Kommunalpolitiker durch. Karl-Uwe Strothmann erinnert daran, dass sich die Partnerschaft zwischen Heringsdorf und Beckum im nächsten Jahr zum 30. Mal jährt. Neben dem Kaiserbad unterhält die Stadt in Westfalen Partnerschaften zu Grodkow in Polen und La Celle Saint Cloud in Frankreich. „Wir haben sehr intensive europäische Partnerschaften. Ich würde mir wünschen, dass wir den Schüleraustausch und den Kontakt der Vereine intensivieren könnten.“

Ein guter Ansatz sei nun gewesen, dass je ein/e Auszubildende/r aus der Heringsdorfer und Beckumer Verwaltung im Austausch die andere Kommune kennenlernen konnten. Lisa Steinsträter, die im zweiten Lehrjahr ist, war für zwei Wochen auf Usedom, wo sie das Ahlbecker Sommerfest und die Heringsdorfer Kaisertage mit vorbereitet hat. „Hier ist sehr viel Organisatorisches zu erledigen mit den Touristen. Ich bin sehr gerne hier gewesen“, sagt die junge Beckumerin.

Dietmar Pühler