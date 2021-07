Eva Schönherr: Auf der Kawasaki bis nach Norwegen

Zinnowitz/Bansin

Der langersehnte Urlaub an der Ostsee – für Eva Schönherr aus Kirchberg bei Zwickau ist dieser mit Ehemann Peter und Enkelin Ellen (6) bei Sommerwetter pur Wirklichkeit. Schon oft waren die Sachsen an der Ostsee, mehrfach bereits in Zinnowitz. In Bansin gab es jetzt wieder tolle Späße am Strand mit Sonnenschein Ellen.

Die gelernte Bekleidungsfacharbeiterin ist als Verwaltungsfachangestellte im Bürgerservice des Landratsamtes tätig. Sie sind seit 43 Jahren verheiratet; Tochter Sandy (39) wohnt mit Familie ganz in der Nähe. Die lebenslustige Frau mag die Oldies der 1980er bis 1990er Jahre, mischt aktiv in der Fitness-Frauengruppe mit, schaut gerne Boxen im Fernsehen und liebt seit jeher die Landwirtschaft und den Zirkus.

Eva Schönherr gehörte als Schriftführerin zum Motorradverein Kirschberg, der jährliche Treffen organisiert. Der Ehemann agierte im Vorstand. Mit ihrer 750-er Kawasaki hat Eva schon viele tausend Kilometer abgespult, unter anderem auf Reisen nach Norwegen.

Von Gert Nitzsche