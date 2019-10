Heringsdorf

Heißer Cappuccino fließt in eine Tasse. Das Café mit Blick auf die Promenade ist gut besucht. In den drei Etagen darüber – moderne Zimmer. Unter dem Dach betreten Gäste die Panoramasauna, die in kuschelig warmer Umgebung Blick auf die Ostsee gewährt.

Wer heute durch das Strandhotel Heringsdorf von Werner Mo...