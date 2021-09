Heringsdorf

„Wer austeilt, muss auch einstecken können.“ Dieser Satz stammt von Kai Diekmann, dem ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung. 16 Jahre lang stand er an der Spitze des Boulevard-Blattes und entschied darüber, welche Schlagzeile am nächsten Morgen zu lesen ist.

Manche dieser Schlagzeilen wirkten bei den Betroffenen wie ein Schlag ins Gesicht. Dass man als Chef dieser Zeitung nicht immer zimperlich sein darf, ist jedem Leser wohl bewusst. Wer diesen Posten innehat, schafft es wohl nie zum beliebtesten Chefredakteur des Landes. Dass es auch Kritik an der Arbeit der Zeitung gibt, ist fast normal. Es gibt aber auch öffentliche Hass-Äußerungen im Internet, die dann in brennenden Autos, eingeworfenen Scheiben und beschmierten Hausfassaden enden.

Kai Diekmann im Gespräch mit dem Moderator. Quelle: Hannes Ewert

Hass-Tweets erstmals öffentlich vorgetragen

An der Heringsdorfer Konzertmuschel las Diekmann zum ersten Mal nach seinem Ausstieg bei Bild gesammelte Hasskommentare vor, die öffentlich im Netz standen. Aus Anlass der Landtags- und Bundestagswahlen lud das Koeppen-Haus und die Wolfgang-Koeppen-Stiftung Menschen in MV ein, in kleinen und großen Versammlungen ins Gespräch zu kommen.

Die Stiftung wurde von Schriftsteller Günter Grass gegründet, der vor 52 Jahren mit einem VW Bulli durchs Land tingelte, um für Willy Brandt (SPD) zu trommeln. In Heringsdorf stand der Nachfolger des Bullis. Eigner ist Friedel Drautzburg. Der Bus soll mit seinen zahlreichen Veranstaltungen im Land vor allem eines: Für die anstehenden Wahlen werben. In den vergangenen Jahrzehnten nahm die Wahlbeteiligung nämlich immer weiter ab. Im Jahr 1972 gingen bei der Bundestagswahl noch 91 Prozent der Wahlberechtigen zur Wahl, bei der letzten Wahl im Jahr 2017 waren es nur noch 76 Prozent, die ihre Kreuze machten.

Kai Diekmann, Ex-Chef der Bild, VW-Bulli-Eigner Friedel Drautzburg und Journalist Jörg-Dieter Kogel. Quelle: Hannes Ewert

Gesunder Dialog gehört zur Demokratie dazu

Diekmann ging es in seinem Gastbeitrag im Kern darum, dass zur Demokratie auch ein gesunder Dialog und politischer Diskurs gehören. „Zur Demokratie gehört es, miteinander zu reden, zu streiten und miteinander umzugehen. Man muss sich auch mal deutlich die Meinung sagen, aber es gibt auch Grenzen. Es tut unserer Demokratie nicht gut, wenn diese Grenzen überschritten werden. An den Spruch ’Wer austeilt, muss auch einstecken’ habe ich mich bei Bild jahrelang gehalten. Aber es lohnt sich, sich über die Art der Auseinandersetzung zu unterhalten. Es lohnt sich, sich für diese Demokratie und dieses Land zu engagieren“, sagt er. In Zeiten von Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien kann im Prinzip jeder Mensch mit einem Handy seine Nachrichten in die Welt hinaus posaunen.

Acht Minuten lang blanker Hass

Die Hasskommentare, die Diekmann nüchtern hintereinander vortrug, waren keineswegs Leserbriefe oder persönliche Zuschriften. Nein, ganz öffentlich. Teilweise mit dem Klarnamen des Verfassers, ein Großteil der Autoren versteckt sich allerdings hinter Fantasienamen.

Acht Minuten lang las Diekmann vor. Hier ein paar Beispiele: „Ich sag es nochmal, die Zeit wird kommen, an dem Sie zappelnd am Galgen hängen und das Volk klatscht. Schönen Tag noch!“, „Schade, dass Du kein Selbstmordattentäter bist“, „Diekmann, Du dreckige Ratte. Hoffentlich hängst Du Stück Dreck bald!“ Sechs Seiten lang waren die gesammelten Werke aus 16 Jahren Bild. Lesen Sie hier die gesamte Liste als PDF.

„Es ist nicht nur beim Spaß geblieben“

Doch wie geht jemand damit um, wenn der Galgen ins Spiel gebracht wird, die Kinder in Gefahr sind und der Tod angedroht wird?

Diekmann liest vor Zuhörern. Quelle: Hannes Ewert

„Es ist in der Tat nicht nur beim Spaß geblieben. Als die Kinder noch klein waren, wurden die Scheiben unserer Wohnung in Hamburg eingeworfen und die Hausfassade beschmiert. Außerdem gab es einen Brandanschlag auf das Auto meiner Frau. Die Täter haben ganz genau ausgespäht, wann die Polizei bei uns ist. Die Geschichten haben sich nicht nur virtuell abgespielt, sondern hatten praktische Konsequenzen“, sagt er.

Spielkameraden kamen nicht mehr zu den Kindern

Die vier Kinder mussten von Anfang an lernen, damit umzugehen. „Nach solchen Vorfällen gab es Eltern von den Spielkameraden unserer Kinder, die sie nicht mehr zu uns gelassen haben, weil sie selbst Angst hatten. Da haben unsere Kinder gemerkt, dass es nicht mehr lustig ist“, so Diekmann.

Egal, welches weltpolitische Thema gerade in der Zeitung behandelt wurde – Hass-Tweets gab es eigentlich zu fast jeder Zeit. „Zunächst fand ich es spannend, dass die Drohungen aus allen Richtungen kamen – sowohl von Links als auch von Rechts. Wenn sich Bild für Flüchtlinge engagiert, meldeten sich die Rechten, wenn wir die Griechenland-Politik kritisieren, gab es entsprechende Kommentare aus dem linken Lager.“

Was Diekmann teilweise wirklich erschütterte, dass Twitter-User dies unter ihrem Klarnamen veröffentlichten und dazu stehen, was sie dort sagen. Einer, der zum Beispiel bedauerte, dass Diekmann kein Selbstmordattentäter ist, war ein Lokalpolitiker in NRW. „An der Stelle merkt man, dass sich etwas in unserer Kommunikation verschoben hat.“

„Wir sind im Herzen Europas und alle schauen auf uns“

Diekmann machte nochmals deutlich, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. „Es ist gut zu wissen, dass wir ein Europa geschaffen haben, in welchem Krieg untereinander kaum denkbar ist. Wir sind 80 Millionen Menschen in der Mitte von Europa und alle Nachbarn schauen auf uns und wollen wissen, wie wir uns entwickeln. Dafür haben wir eine Verantwortung.“

Diekmann weiter: „Wir befinden uns in einer der glücklichsten Phasen der deutschen Geschichte, wie wir sie in den vergangenen sieben Jahrzehnten erlebt haben. Diese Phase soll eine Zukunft haben und wir müssen den zukünftigen Herausforderungen begegnen. Aber in einem Diskurs und in einem Streit um die Themen und nicht in einer brutalen Auseinandersetzung, wie wir sie manchmal erleben. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.“

