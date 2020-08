Heringsdorf

„Bist du nicht der Jimmy Hartwig? Wir im Osten kennen dich doch alle. Du bist doch der, der das Maul aufgemacht hat!“ Der Mann am Hotelpool hat Recht. Ja, das ist der Jimmy, der frühere Fußball-Profi vom Hamburger SV und 1860 München. Fußball spielt er längst nicht mehr, über Fußball kann er aber so herrlich plaudern, als wir ihn auf der Terrasse des Heringsdorfer Hotels Travel Charme Strandidyll treffen.

Der Mann ist noch gut in Form. Mit 65. Er ist zwar grau geworden, aber die Körpermaße stimmen noch. Sein Personaltrainer heißt Günther. „Ich bin sehr eitel und lebe gesundheitsbewusst“, sagt Jimmy Hartwig. Alkohol gibt es selten, Tabak ist tabu. Er ist Sportler, Gesundheitsbotschafter einer Krankenkasse, Theaterschauspieler und einfach ein sympathischer Typ, der dich sofort duzt. Er ist das erste Mal auf Usedom. „Zum Netzwerken“, wie der Chef einer Agentur sagt.

Hartwigs Idee: „Bei dem ganzen Tourismuswahn dürfen wir in den Hotels nicht die jungen Leute vergessen. Es braucht neue, frische Programme, die Sport und Kultur zusammenbringen. Es müssen gar keine Prominenten sein. Wir haben in den Landesverbänden sehr gute Jugendtrainer, die man mit einem Künstler zusammenbringen kann.“ Dazu habe er sich kürzlich mit MV-Landtagspräsidentin Birgit Hesse sowie Vertretern der Landesregierung und des Tourismusverbandes in Kühlungsborn getroffen.

Mit Hrubesch und Magath Landesmeister

Sport und Kultur – Hartwig bedient mittlerweile beide Bühnen. Die eine liegt Jahre zurück: Anfang der 1980er Jahre war er mit dem HSV dreimal Deutscher Meister und gewann gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister. Er kickte mit Horst Hrubesch, Felix Magath oder Manfred Kaltz.

2002 ging er auf die Theaterbühne. Mit dem Schauspieler Thomas Thieme („Das Leben der Anderen“) tourt er durch die Lande. Das Zwei-Personen-Stück heißt „Eine Legende auf der Couch“. Thieme ist der Therapeut. „Am Ende zeige ich dem Doktor, dass er eigentlich auf die Couch gehört“, sagt Hartwig. Das passt zu dem Mann mit der großen Klappe. In vierter Ehe habe er seine „Traumfrau“ gefunden. „Sie lenkt und leitet alles“, so Hartwig, der gerne mal als Lebemann und Stehaufmännchen bezeichnet wird.

Seine Frau ist auf Usedom nicht dabei. Dafür aber Tochter July. Die 11-Jährige hält ihren Vater ordentlich auf Trab, wenn es mit dem Fahrrad nach Swinemünde geht, zum Klettern nach Stagnieß oder zum Baden ans Meer. „Ich habe mit Usedom einen langen Strand und viele Hotels verbunden. Dass die Insel so ein schönes Hinterland hat, hätte ich nicht gedacht.“

Von Anfeindungen und Rassismus

Ein Fan der Golfplätze in Balm und Korswandt ist er auch schon. Bewegung braucht der Mann, der vor zwei Jahren einen Herzschrittmacher bekam und der Anfang der 1990er Jahre zweimal an Krebs erkrankte. „In meinem Leben habe ich viel Leid erlebt. Und Anfeindungen. Rassismus begleitet mich schon immer. Wenn sie auf der Tribüne Negersau gerufen haben, bin ich nicht etwa in die Kabine geflüchtet, nein, ich habe mich direkt vor den Rang gestellt“, erzählt Hartwig.

Beim Deutschen Fußball Bund ist er ehrenamtlich Integrationsbotschafter. Er findet, dass der Rechtspopulismus in Deutschland unterschätzt wird. „Die Rechten haben aufgerüstet und sind international stark vernetzt. Da müssen wir aufpassen.“

Kein Freund der hanseatischen Kaufleute

Hartwig lebt inzwischen in Inning am Ammersee ( Landkreis Starnberg). Dass der Hamburger Jung’ nicht im Norden blieb und stattdessen in Bayern landete, ist eine Mentalitätsfrage, wie es Hartwig ausdrückt. „Dieses Getue mit den hanseatischen Kaufleuten war nicht so meins. Sie kamen mit meinem Temperament nicht klar.“ Und die Vorpommern? „Kein Problem. Mit den Fischköppen klappt das gut, Platt snacken kann ich auch.“

Dem Land wünscht er auch endlich wieder einen Zweitligisten im Profifußball. „Wenn Hansa einfach konstanter Leistungen bringen würde. Einen guten Trainer haben sie in Rostock“, sagt Hartwig, der auch mal Trainer war bei Chemie Böhlen. Klar, im Osten kennen sie ihn ja alle.

Von Henrik Nitzsche