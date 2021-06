Ex-Wolgasterin greift für Corona-Roman zur Feder

Wolgast

Vielleicht erinnern sich manche Peenestädter noch an Susanne Tammena, die Anfang der 1990-er Jahre in Wolgast wohnte, hier das Gymnasium besuchte und damals noch Susanne Meyer hieß. Damals betreute sie die Kinder-Seite der Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger“. Das Schreiben hat Susanne, die heute mit ihrem Mann Habbo und ihren sechs Kindern in Dorenborg unweit von Leer in Ostfriesland lebt, nicht losgelassen. Während des ersten Lockdowns ab März 2020 griff die studierte Geschichtswissenschaftlerin zur Feder und schrieb den Roman „Corona & Amore – Liebe in Zeiten des Lockdowns“. Darin zeichnet sie 14 Tage im Leben von drei jungen Frauen während des Lockdowns nach.

Den Einband des Buches hat Monique Meyer, die Schwester der Autorin, gestaltet. Quelle: privat

Die Schwestern Anna und Chiara leben mit Marit in einer WG, die sich über der Pizzeria von Annas und Chiaras Eltern befindet. Sie leiden unterschiedlich unter den Einschränkungen der Pandemie. Chiara kämpft an der Front des Klinikums als Krankenschwester. Marit schirmt ihre Schützlinge ab. Und Anna sitzt in einem leeren Speiselokal.

Den Umschlag des knapp 300 Seiten umfassenden Buches gestaltete Monique Meyer aus Strausberg in Brandenburg, die Schwester der Autorin. Wer im Werk der früheren Wolgasterin schmökern möchte, kann das Buch als E-Book (ISBN: 978-3-753150-74-1) oder als Taschenbuch (ISBN: 978-3-753153-49-0) beziehen.

Von Tom Schröter