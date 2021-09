Exklusiv auf Usedom: Schauspielerin Corinna Harfouch liest bei Musikfestival

Wolgast/Heringsdorf

Das erlebt man einmal und dann nie wieder: Exklusiv für das Usedomer Musikfestival kreiert die beliebte Schauspielerin Corinna Harfouch, die bald den Berliner Tatort übernehmen wird, eine eindrucksvolle Lesung beim Usedomer Musikfestival. Am Klavier von der Pianistin Hideyo Harada begleitet, liest sie am Samstag, den 25. September, 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche St. Marien in Usedom Stadt aus dem Roman „Das weiße Leintuch“ von Antanas Skema – ein Meisterwerk litauischer Literatur. Es sind noch Restkarten vorhanden.

Talente aus Vorpommern

Die größten Talente, Preisträgerinnen und Preisträger von „Jugend musiziert“ aus den Musikschulen Wolgast-Anklam, Uecker-Randow und Greifswald präsentieren ihr Können dem Publikum des Usedomer Musikfestivals. Am Sonntag, den 26. September geht es 11 Uhr im Kinosaal des Museums Peenemünde los. Besucher dürfen sich auf erstaunliche Begabungen freuen. Der Eintritt ist frei.

Kurt Masurs Vermächtnis

Als Kurt Masur im Jahr 1994 erster Schirmherr des Usedomer Musikfestivals baute er symbolisch eine kleine transatlantische Brücke: Die Preisträger des renommierten internationalen Wettbewerbs Young Concert Artists kommen seit 1995 auf die Insel Usedom. In diesem Jahr, zugleich das 60-jährige Jubiläum des Wettbewerbs, wird Steven Banks, der erste Saxofonist, der den Wettbewerb je gewann, ein mitreißendes Konzert am Sonntagabend 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche im Seebad Heringsdorf geben.

Steven Banks spielt in Heringsdorf. Quelle: Agentur

Familienkonzert zum Mittanzen

Im Jahr 1889 weilte Johann Strauss (Sohn) auf Usedom als Badegast. In Seebad Heringsdorf soll ihm sogar die Melodie zu seinem berühmten Kaiserwalzer eingefallen sein. Das Usedomer Musikfestival widmet dem Schöpfer großer Walzer, Operetten und Opern am Freitag, den 24. September, um 16 Uhr ein ganzes Familienkonzert. Im Seetelhotel Esplanade lassen Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Ensemble NDR Brass gemeinsam mit der Moderatorin Christina Dean seine Musik wieder lebendig werden. Kinder und Familien sind eingeladen selbst zu tanzen, mitzusingen und zu klatschen zu den Melodien des Walzerkönigs.

MMZ-Filialen sammeln Spenden für Vereine der Region

Grund zur Freude für viele gemeinnützige Vereine der Region: Doppelt hält bekanntlich besser. So gibt es am Sonnabend, den 25. September, bei Interliving MMZ gleich zwei Events zum Mitmachen und Mitfeiern. Unter dem Motto „Einkaufen und Gutes tun“ stiftete das Möbelhaus vom 1. bis 25. September von jedem Einkauf drei Prozent des Kassenbons an wohltätige Organisationen in der Region. Wer zusätzlich spenden möchte, kann seinen Einkaufsbetrag einfach aufrunden und so doppelt Gutes tun.

Am Sonnabend findet das große Abschlussevent in den MMZ-Filialen in Wolgast, Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg statt mit Show-Küche, Kaffee und Kuchen, Live-Musik und Info-Ständen jener Organisationen, an die die Spendensummen fließen. In Wolgast dürfen sich das Albert-Schweitzer-Familienwerk MV und der Förderverein für krebskranke Frauen an der Universitätsmedizin Greifswald über die Spenden von MMZ freuen.

In Greifswald werden der Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder Greifswald und der Kreisverband Vorpommern-Greifswald des Kinderschutzbundes unterstützt. In Neubrandenburg werden gleich drei Organisationen bedacht: Tafel Neubrandenburg e.V, DRK Neubrandenburg und die ASB Hundestaffel. Auch in Stralsund gibt es drei Spendenempfänger: Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm e.V., Stralsunder Werkstätten und das Projekt „Wünschewagen“.

Neue Ausstellung im Kunstpavillon

„Follow me“ heißt die neue Ausstellung im Heringsdorfer Kunstpavillon mit Zeichnungen, Grafiken und Installationen von Katia Fouquet. Der Usedomer Kunstverein zeigt Werke der Berliner Künstlerin vom 25. September bis zum 31. Oktober. Die Ausstellung wird am Sonnabend um 17 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Laudatio hält der Berliner Künstler und Kurator Frank Diersch in einer Art Performance. Für die musikalische Untermalung sorgt der Kontrabassist Christian Jaroslawski aus Greifswald.

Katia Fouquet wird einen Querschnitt ihrer Arbeiten der vergangenen zwei bis drei Jahre im Kunstpavillon Heringsdorf zeigen. „Es sind narrative – also erzählende – Bildgeschichten, Comics, Graphic Novels und ein kleiner Animationsfilm vom Brecht-Festival, basierend auf Texten von Brecht und gelesen von Sophie Rois“, beschreibt die Künstlerin ihre Auswahl. „In meiner Arbeit interessiert mich vor allem die Schnittstelle zwischen Realität und Fiktion. Ich suche nach prototypischen medialen Bildern, Nachrichten und Textfragmenten, die den Wahnwitz unserer Welt sichtbar machen“, erklärt die in Ludwigshafen geborene Künstlerin.

Ein weiteres ihr wichtiges Thema ist die „Frau als Figur, die nach Unabhängigkeit sucht. Das zieht sich durch verschiedene Werkstücke wie ein roter Faden.“ Durch das Nachzeichnen mit Mitteln der Trans- und Deformation entstehen neue, teils schrille Bildwelten, die diese Geschichten und Bilder offenlegen. „Formal bewege ich mich zwischen narrativen Bilderzählungen, Zeichnungen, Objekt und Installation. Stilistisch bin ich geprägt von Künstlern der klassischen Moderne als auch dem zeitgenössischen Comic und der Popkultur“, betont Katia Fouquet.

Aufgewachsen in Speyer am Rhein, zog sie nach dem Abitur 1995 nach Berlin, wo sie mit dem Zeichner Jakob Hinrichs und Sohn Henri in Berlin-Kreuzberg lebt. Von 1995 bis 2002 studierte sie visuelle Kommunikation an der Universität der Künste (UdK) Berlin mit Schwerpunkt Zeichnung. 2004 war Katia Fouquet Meisterschülerin bei Prof. Henning Wagenbreth. Seit 2008 unterrichtet die Künstlerin an verschiedenen Hochschulen.

Der Heringsdorfer Kunstpavillon ist immer mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr, ab Oktober von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die pommersche Ostseeküste in einer Ausstellung

Im Koserower Kunstsalon von Ralf Waschkau läuft die letzte Ausstellung des Jahres. Unter dem Titel „Das Land am Meer“ widmet sie sich in besonderem Maße der regionalen Kunst. Pommern – das Land am Meer. Hinter diesem Begriff, der das Gebiet vom Darß bis zur Lontzedüne umfasst, erstrecken sich nicht nur über 500 Kilometer pommerscher Ostseeküste, deren Strände zum Baden einladen, sondern vor allem auch eine jahrhundertealte Kulturlandschaft, deren Fülle an historischen Bauten und Kunstwerken eine Entdeckung wert sind.

Gezeigt werden Arbeiten von Vertretern der regionalen Kunst aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie dem bedeutenden pommerschen Landschaftsmaler Otto Lang-Wollin (1881-1958) oder den von 1921-1960 auf der Insel Usedom lebenden Maler Hugo Scheele (1881-1960), dessen Alltagsschilderungen einen tiefen Einblick in die Lebensumstände seiner Zeit ermöglichen. Zu sehen sind auch Bildwerke der ostdeutschen Kunstszene nach 1945, zu denen Tom Beyer (1907-1981), Rudolf Austen (1931-2003) oder Hedwig Holtz-Sommer (1901-1970) gehörten, bis hin zu zeitgenössischen Arbeiten der auf Usedom lebenden Künstler Volker Köpp und Sabine Curio.

Galopp-Lauf durch Usedomer Schweiz

Die Laufmützen Usedom laden zum Galopp-Lauf mit dem Gastgeber „Die Inselreiter“ ein. Kleine Jockeys begleiten die großen Läufer auf ihren vierbeinigen Freunden. Der Weg führt durch einen Teil der sogenannten Usedomer Schweiz, die von der letzten Eiszeit so wundervoll geformt wurde. Zwischen den Krebsseen und dem Schmollensee, in einem weiten Bogen um Sellin herum, führt die Laufstrecke. Mitmachen kann jeder, Beginn ist am Sonntag um 15 Uhr. Freiwillige Startgelder gehen zu komplett an den Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm e.V. Greifswald.

Gong-Meditationen im Klanghaus

Wie jedes Jahr um die Zeit der Tag- und Nachtgleiche lädt die Akademie der Heilenden Künste zur Gongmeditation ein, die am 26. September von 19 bis 21 Uhr im Klanghaus am See in Klein Jasedow stattfindet. Die Gongmeditation mit Christine Simon (Gongs), Martina Gläser Böhme (Monochord) und Klaus Holsten (Flöten) ist eine Reise durch die Vielfalt der Klänge, zu Stille und Besinnung. Es wird empfohlen, eine Decke zum entspannten Liegen mitzubringen.

Mosterei lädt nach Neuendorf

Am Samstag lädt der Hofladen in Neuendorf „Villa Kunterbunt“ von 10 – 17 Uhr zum Mosten ein. Vor Ort ist die Mosterei Remy (Anmeldung: 0176/81085798). Die Gastgeber bieten Kaffee und Kuchen sowie hofeigenes Fleisch auf dem Grill. Ein Hufschmied ist vor Ort. Kinder können Pony reiten. Im Laden ist Maske Pflicht.

Von Cornelia Meerkatz und Dietmar Pühler