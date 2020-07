Experimente zum Anfassen trotz Corona? So ist ein Besuch der Phänomenta auf Usedom

Peenemünde

Anfassen ist hier ausdrücklich erwünscht. In einer Welt der physikalischen Phänomene und menschlichen Sinne braucht es die Hände, um Dinge zu begreifen und anschaulich zu machen. So funktioniert die Phänomenta Peenemünde. Geht das auch in Zeiten einer Pandemie? „Ja, mit Einschränkungen. Aber es geht“, sagt Ausstellungsleiter Friedhelm Jansen.

Seit knapp zwei Wochen kann hier wieder ein Trabi per Hebel angehoben, mit Blitzen geschleudert und der Kopf aufs Silbertablett gelegt werden. Dreieinhalb Monate war das Museum nahe des Hafens coronabedingt geschlossen. Die festangestellten Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, den Saisonkräften musste gekündigt werden. „Jetzt ist die halbe Mannschaft wieder an Bord“, sagt Jansen.

Anzeige

Desinfizieren nach jeder Nutzung

Die Wiedereröffnung am 1. Juli war an strenge Hygieneregeln geknüpft. „Wie überall“, sagt der Museumsleiter. Dennoch fühlten sich die Peenemünder im Vergleich zu anderen Museen benachteiligt. „Andere Häuser durften längst öffnen, die ein ähnliches Konzept fahren. Wir standen deshalb permanent mit dem Landkreis in Kontakt. Unser Plan war Mitte Juni, nun ist es Juli geworden.“

Weitere OZ+ Artikel

Und mit der Einschränkung, dass der Einlass in die Phänomenta auf maximal 200 Besucher gleichzeitig begrenzt ist. Um die 600 sind es in normalen Zeiten. Das kann – vor allem an Regentagen – zu Wartezeiten führen. „Am vergangenen Freitag stand die Schlange bis zum Parkplatz Spielzeugmuseum. Da haben die Leute bis zu eineinhalb Stunden warten müssen“, sagt Jansen.

Mit Maske und Spaß: Susanne und Pia Laarz auf dem Fernseh-Fahrrad in der Phänomenta. Quelle: Henrik Nitzsche

Mundschutz ist in der Ausstellung Pflicht. In allen Bereichen befinden sich Desinfektionsspender. Im Eingangsbereich gibt es kostenlos Einweghandschuhe. Die Reinigungskraft braucht in der nächsten Zeit viel Kondition. Sie sei unentwegt in der Ausstellung mit Desinfektionsspray unterwegs, um Flächen, die besonders häufig angefasst werden, zu reinigen. Ein Desinfizieren nach jeder Nutzung – Hebel, Fahrradlenker oder Scheiben – sei aber nicht erforderlich „und auch nicht machbar“, so Jansen, der den Besuchern rät, möglichst häufig die Hände zu desinfizieren.

Astronautentraining muss ausfallen

Die Besucher müssen auf Attraktionen, wie Lasershow, Feuertornado oder Astronautentrainer, verzichten. Da werde es schwierig mit der Abstandsregelung, die sich auf Hinweisschildern (Mit Abstand und Maske sind Sie unsere besten Gäste!) wie ein roter Faden durchs Haus zieht. Das gilt auch für die Wegeführung auf dem Boden mit weiß-roten Pfeilen. Das Bistro ist geschlossen. Eis und Getränke gibt es im Eingangsbereich.

Ausstellungsleiter Friedhelm Jansen zeigt die Absperrung, die im Eingangsbereich steht, wenn 200 Besucher im Haus sind. Quelle: Henrik Nitzsche

Maskiert ins Museum – für Susanne Laarz aus Penzlin ist das kein Problem. Nach einer Woche Urlaub in Koserow ist sie mit ihrer Familie am Abschlusstag nach Peenemünde gekommen. „Wir haben kein Problem mit der Maske. Angst haben wir auch nicht. Wenn wir hier nichts anfassen dürften, macht die Sache ja keinen Sinn“, sagt sie und feuert Tochter Pia an. Die Neunjährige sitzt auf dem Fernseh-Fahrrad – nach 60 Sekunden radeln tut sich was auf dem Bildschirm. Geschafft. Und weiter geht’s zum Trabiheber.

Die zwei Wochen nach dem Neustart machen Jansen Hoffnung, „die Saison noch halbwegs zu retten“. 40 Prozent des Vorjahresumsatzes seien realistisch. Zumal eine Klientel, die fast 20 Prozent ausgemacht hat, wohl in diesem Jahr kaum noch nach Peenemünde kommen wird – Schulklassen und Jugendgruppen.

In normalen Zeiten kamen um die 100 000 Besucher im Jahr. Neben dem Museum auf Usedom betreibt die Firma dj edutainment GmbH & Co. KG weitere museale Einrichtungen in Carolinensiel an der Nordsee, in Essen und Büsum.

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche