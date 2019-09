Viele Jahre war Andreas Wegner Leiter des Jobcenters Mecklenburgische Seenplatte-Süd in Neubrandenburg. Jetzt trat er in Greifswald die Nachfolge von Heiko Miraß an, ist Chef der Agentur für Arbeit in Greifswald. OZ sprach mit ihm über seine Sicht auf den Arbeitsmarkt, über Ziele und Herausforderungen.