Zinnowitz

Nachdem Ende April dieses Jahres von Zinnowitz bis nach Ahlbeck und zurück mehr als 400 Männer und Frauen wanderten, soll es nach der erfolgreichen Erstauflage nun eine zweite Edition von „Dein Ostseeweg“ geben. Am 25. April 2020 gibt es eine 58 Kilometer lange Strecke von Zinnowitz nach Swinemünde und zurück.

Organisator Torsten Dunkelmann aus Bad Doberan ist froh, dass er nächstes Jahr wieder zum Wandern aufrufen kann. „Wir haben die Strecke noch ein bisschen verlängert. Sie führt 2020 über die Grenze bis nach Polen und zurück zum Ausgangsort nach Zinnowitz. Man überschreitet nicht nur Grenzen bei sich selbst, sondern auch über das Land hinaus“, erklärt er.

Die Teilnehmer starten in Zinnowitz und gehen immer entlang der Küste bis in den Inselsüden. Sie gehen immer an der Küstenlinie entlang –meist über Promenaden, Wälder oder auch am Strand entlang.

Die Teilnehmer können sich ab 1. Juni unter www.ostseeweg.de anmelden.

Hannes Ewert