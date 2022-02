FC Rot-Weiß Wolgast: Schuften für die neue Rasen-Bewässerungsanlage

Wolgast

„Wir sind auf diesen Verein sehr stolz, denn wann immer ein Vorhaben umgesetzt werden muss, gibt es genügend zupackende Hände“, sagen der Vereinsvorsitzende des FC Rot-Weiß Wolgast, Falk Hartmann, und Vorstandsmitglied Roland Lehnhoff unisono. Trotz Corona sei es gelungen, wichtige Projekte zu realisieren. Der Verein zählt 300 fußballbegeisterte Mitglieder. Auch die aktive Herzsportgruppe ist dem Verein, der vor 21 Jahren aus Motor Wolgast hervorging, angegliedert.

Der Vereinsvorsitzende von rot-Weiß Wolgast Falk Hartmann (r.) und das Vorstandsmitglied Roland Lehnhoff sind stolz, dass im Verein so viele Mitglieder bei Projekten mit zupacken. Quelle: Cornelia Meerkatz

Im vergangenen Jahr trugen die Fußballer bei verschiedenen Bauprojekten maßgeblich durch Eigenleistungen dazu bei, dass es Vereinssport weiter voran geht. Um beispielsweise bei der Realisierung des neuen Kunstrasenplatzes die Kosten nicht ausufern zu lassen, holten sie sich einen Minibagger und nahmen die alten Borde selbst auf. Aus Eigenmitteln finanzierten sie überdachte Wartebänke. Gemeinsam mit den Judokas wurde am Carport für den Vereinsbus gearbeitet und auch die Renovierung der Umkleideräume nahmen sie selbst in die Hand. Außerdem sei das 20-jährige Jubiläum, das 2020 nicht gefeiert werden konnte, mit einem Vereinstag nachgeholt worden.

Viele Wochenendeinsätze als „Buddler“

Das größte Rad drehten die Sportler von Rot-Weiß jedoch bei der automatischen Bewässerungsanlage für den Rasenplatz, wo insgesamt um die 40 000 Euro aufzubringen sind. „Wir haben allein die Erkundungsbohrung für den erforderlichen Brunnen ebenso gestemmt wie den Brunnenbau und den Kauf der dafür notwendigen Pumpe“, berichtet Roland Lehnhoff. Des Weiteren habe der Verein die Gräben für die Wasserleitungen gefräst, die Drainage gekauft und verlegt und auch die Regner selbst eingegraben. „Viele Mitglieder haben da an den Wochenenden geschuftet, damit alles fertig wird“, sagt Lehnhoff.

Mitglieder des FC Rot-Weiß Wolgast bei einem Arbeitseinsatz auf dem Platz. Sogar den Einsatz des Minibaggers finanzierten sie selbst. Quelle: privat

Man sei ausgesprochen dankbar für die Unterstützung durch die Stadt, auch wenn es angesichts der finanziellen Situation von Wolgast nicht immer einfach ist, die Wünsche zu erfüllen, erklärt Falk Hartmann. Doch der Vereinsvorsitzende macht auch kein Hehl daraus, dass die Fußballer im November sehr enttäuscht waren, als es um die Anschaffung der vier neuen Tore für den Kunstrasenplatz ging. Der Antrag auf knapp 7000 Euro als städtischer Zuschuss dafür wurde abgelehnt. Statt dessen hatte Harald Heß als Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses empfohlen, sich als Verein selbst mal um ein Sponsoring zu bemühen oder selbst Einnahmen zum Beispiel aus Kuchenverkauf zu generieren.

Eigenleistungen gehen in die Tausende

Rohre und Drainage zu verlegen, erforderten große Anstrengungen. Quelle: privat

„Das zeigt uns, dass viele Ausschussmitglieder gar nicht wissen, was wir hier leisten. Unsere Eigenleistungen gehen dank der Unterstützung durch Firmen als Sponsoren in die Tausende. Wir machen das gerne, denn wir sind Teil des gesellschaftlichen Lebens dieser Stadt, freuen uns aber auch über Wertschätzung“, betont der Vereinsvorsitzende. Gerne könnten sich die Ausschussmitglieder von der ehrenamtlichen Arbeit beim FC Rot-Weiß Wolgast überzeugen und auf dem Platz vorbeikommen.

Auch auf die vielen Aktivitäten im sportlichen Bereich verweisen die Vertreter des Vorstandes: So war bzw. ist neben der „normalen“ Vereinsarbeit auch der enorme Zulauf im Nachwuchsbereich zu schultern. „Das ist nur durch die Gewinnung von Trainern und Betreuern zu meistern, was wiederum Aktivitäten im Bereich Aus- und Weiterbildung voraussetzt“, erläutert Lehnhoff. Und das sei gerade in Corona-Zeiten nicht einfach in der Umsetzung. Doch das Wir-Gefühl sei im Verein stark ausgeprägt, deshalb sei man auch für 2022 sehr optimistisch.

Von Cornelia Meerkatz