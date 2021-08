Fachkräfte-Mangel: Restaurants auf Usedom schließen mitten in der Hochsaison

Heringsdorf/Zinnowitz

Idris Gün arbeitet momentan jeden Tag, oft zwölf Stunden und mehr. „Und dennoch können wir derzeit nicht so für unsere Gäste da sein, wie wir gern würden“, sagt der Chef des Restaurants „Oase am Meer“ in Zinnowitz. Gün ist auch noch Gastro-Chef der Hotels „Preußenhof“ und „Kormoran“ im gleichen Ort.

„Idealerweise bräuchten wir 80 Leute, damit der Betrieb in allen Häusern so läuft, wie wir es uns wünschen, wir haben aktuell 50“, sagt er. Für die „Oase am Meer“ bedeute das zwei Ruhetage in der Woche, am Montag und Dienstag. „Obwohl die Insel voll ist – und wir gern jeden Tag öffnen würden“, betont der Restaurant-Leiter.

„Es ist schon fünf nach zwölf“

So wie Idris Gün und seinem Team geht es inzwischen vielen Tourismusbetrieben auf der Insel Usedom. Es fehlen Fach- und Aushilfskräfte. Die Corona-Krise habe die Situation nochmals verschärft, sagt Hartmut Domke, Fischhändler aus Heringsdorf und Vorstandsmitglied des Unternehmerverbandes Vorpommern, der nun etwas gegen den Mitarbeiter-Mangel tun will. Es sei schon nicht mehr fünf vor, sondern fünf nach zwölf, meint Domke.

In den Usedomer Kaiserbädern mussten bereits mehrere Restaurants komplett schließen, weil sie einfach keine Leute mehr für den Service bekämen. Domke selbst kann seine Strandbar in Heringsdorf deshalb nicht mehr öffnen, auch der Fischladen von Sohn Andre in Bansin bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Rolf Seelige-Steinhoff, der mit der Seetel-Gruppe immerhin den größten Tourismusbetrieb der Insel Usedom führt, spürt das Problem ebenfalls.

20 Prozent der Belegschaft nach Corona-Krise weg

„Uns haben nach den ersten Corona-Wellen fast 20 Prozent der Belegschaft verlassen. Oft in sichere Jobs im öffentlichen Dienst. Ähnliche Zahlen melden auch andere Betriebe“, sagt der Hotelbesitzer. Die Folge für Seelige-Steinhoff: Sein Restaurant „La Posada“ in Heringsdorf ist nun erst mal ebenso dicht wie der „Atlantic Pub“ in Bansin. Domke ergänzt: Das bekannte Restaurant „Deutsches Haus“ in Ückeritz müsse nun schon drei Ruhetage in der Woche einlegen. Viele Häuser reduzierten zudem die Speisekarte oder böten warme Küche nur noch bis 20 oder 20.30 Uhr (statt früher 22 Uhr) und ließen das Frühstücksangebot komplett fallen.

„So kann es auf keinen Fall weitergehen. Neben dem Tourismus sind ja auch andere Branchen wie der Bau von dem Fachkräftemangel betroffen“, sagt Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern. Er berief deshalb einen Krisengipfel ein, zu dem neben seinem eigenen Vorstand am Donnerstagabend auch Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU) und Andreas Wegner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Greifswald, ins Hotel „Esplanade“ nach Heringsdorf eilten.

Trafen sich in Heringsdorf, um über das Thema Modellregion gegen Fachkräftemangel zu sprechen (v.l.): Gerold Jürgens, Dietrich Lehmann, Hartmut Domke (alle Unternehmerverband), Wirtschafts-Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph, Andreas Wegner (Agentur für Arbeit) und Henning Bligenthal (Unternehmerverband). Quelle: Alexander Loew

„Der polnische Markt ist völlig leer gefegt“

Das Ziel: Eine Modellregion Vorpommern-Greifswald, in der auch Fachkräfte aus der Ukraine und Vietnam ohne hohe Auflagen arbeiten dürfen. Das entsprechende Einwanderungsgesetz erlaubt das Menschen aus Nicht-EU-Staaten bislang nur unter enormen bürokratischen Hürden. „Der polnische Markt ist aber völlig leer gefegt, da bekommen wir keine Leute mehr her“, betont Domke.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Unternehmer vereinbarten nun mit Rudolph und Wegner, dass mit dem Modellprojekt ein Weg gefunden werden soll, wie Arbeitnehmer aus der Ukraine und Vietnam unkompliziert in der Region arbeiten können. „Dabei geht es darum, wie eine vergleichbare Ausbildung der Kräfte aus diesen Ländern bei uns anerkannt werden kann und wo vor Ort nachgerüstet werden muss, damit sie die nötige Arbeitserlaubnis bekommen“, verdeutlichte Rudolph. Oft seien die Mitarbeiter schon gut qualifiziert, aber der nötige Schein fehle.

Unternehmerverband will tatsächlichen Fachkräfte-Bedarf analysieren

Das Sonderabkommen soll nun von der Bundesagentur für Arbeit, der Ausländerbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald, dem Innenministerium MV, dem Bundes-Arbeitsministerium und den Botschaften der beteiligten Staaten erarbeitet werden. Der Unternehmerverband will als Grundlage in den nächsten Wochen zusammenstellen, wie viele Fachkräfte tatsächlich in Vorpommern-Greifswald fehlen und in welchen Branchen sie gebraucht werden.

Kritik an der Arbeitsagentur

Andreas Wegner betonte während des Heringsdorfer Treffens, dass im Landkreis immer noch 10 000 Menschen auf der Suche nach Arbeit seien. Auch dieses Potenzial dürfe man in der Debatte nicht außer Acht lassen. Allerdings musste sich der Arbeitsagenturchef für diesen Einwurf Kritik seitens der Unternehmer anhören. Hartmut Domke etwa monierte, dass der Arbeitslosen-Status für viele Menschen offenbar angenehmer sei, als in der Gastronomie zu arbeiten, „obwohl die Branche die Gehälter angehoben“ habe. „Da läuft doch dann wohl politisch etwas schief“, so Domke.

Ziel sei es, das Modellprojekt für Ukrainer und Vietnamesen schon zur Saison 2022 zu starten, betonte derweil Gerold Jürgens. Idris Gün von der „Oase am Meer“ würde sich freuen, wenn das gelingt. „Menschen aus Osteuropa und Asien sind oft sehr freundlich und Service-orientiert. Sie wären für unsere Insel eine echte Verstärkung“, meint der Restaurantchef aus Zinnowitz.

Von Alexander Loew