Fachkräfte auf Usedom gesucht: Hoffnungen ruhen auf den Vietnamesen

Zinnowitz

Früher, also vor rund 20 Jahren, gab es auf der Insel Usedom und dem nahen Festland noch mehr als 800 Auszubildende in den touristisch geprägten Betrieben. Restaurant- und Hotelfachleute, Köche oder auch Hotelkaufleute. Die „goldenen Zeiten“, in welchen sich die Arbeitgeber die jungen Männer und Frauen aussuchen konnten, sind längst vorbei. Heute sind es laut Hotel- und Gaststättenverband gerade mal 130 Azubis, die zwischen Peenemünde, Ahlbeck und dem Achterland ihr Handwerk lernen. Das große Problem: Es bewirbt sich kaum jemand auf die ausgeschriebenen Stellen. Knapp 400 Lehrstellen im Hotel- und Gaststättenbereich sind derzeit unbesetzt. Einige Hoteliers bekommen auf die ausgeschriebenen Stellen nicht einmal eine Bewerbung.

Erster Jahrgang startete mit 16 Azubis

Vor vier Jahren kam bei den Hoteliers Andreas Queisner (Casa Familia) und Krister Hennige (Vineta-Hotel) die Idee auf, dass man in Vietnam nach Personal suchen könnte. Sie redeten mit der Botschaft, flogen dorthin und holten schließlich 16 junge Leute auf die Insel. Jetzt, drei Jahre später, stehen 15 von ihnen kurz vor der Abschlussprüfung. „Mehr als die Hälfte von ihnen möchte nach der Prüfung auf der Insel bleiben“, so Hennige. Das Hotel Baltic Zinnowitz, Vineta-Hotels in Zinnowitz und Zempin, Steigenberger in Heringsdorf, Seetelhotels auf Usedom, Kleine Strandburg Zinnowitz und das Casa Familia beteiligten sich an dem Projekt.

Brauchen Nachwuchs, sonst kollabiert das System

„Der Dehoga Ostvorpommern ist vom Ergebnis begeistert, denn im immer älter werdenden Deutschland muss es Zuzug geben, sonst kollabieren Bereiche wie die Touristik, die wegen ihrer Arbeitszeiten beim hiesigen Nachwuchs relativ wenig nachgefragt sind“, erklärt Wolfgang Kübel, Sprecher der Gedu International. Dieses Unternehmen kümmert sich unter anderem um die Nachwuchskräftegewinnung aus Fernost.

Zu wenig junge Leute auf dem deutschen Markt unterwegs

„Es war die richtige Entscheidung, dass wir vor drei Jahren mit der ersten Generation vietnamesischer Azubis begonnen haben“, erklärt Dehoga-Vorsitzender Krister Hennige. Es gibt für ihn einfach zu wenig junge Leute auf dem Ausbildungsmarkt, die in die touristischen Berufe drängen. Heute leben und arbeiten aus drei Jahrgängen 65 Männer und Frauen aus Vietnam auf der Insel Usedom und Umgebung. Im Klartext: Die Hälfte aller Azubis kommt sozusagen aus Vietnam.

Dass nicht alle Azubis aus Fernost auf der Insel Usedom bleiben, ist den jungen Leuten wohl kaum übel zu nehmen. „Junge Menschen möchten verreisen und nochmal andere Sachen kennenlernen. Wir sind aber froh, dass ein Teil von ihnen hierbleibt“, so Hennige.

Ein Teil des vierten Jahrganges hat bereits die Ausbildung begonnen. „Sie sind ein sehr freundliches und wissbegieriges Völkchen“, urteilt Hennige über die jungen Leute. Allerdings sei die Betreuung der Azubis wesentlich intensiver bei als ihren deutschen Kollegen. „Das ist aber völlig normal“, sagt er.

Brauchen viele Bausteine für eine Gesamtlösung

Auch Carsten Willenbockel, Direktor des Steigenberger in Heringsdorf, hatte in jedem Jahr zwei Azubis aus Vietnam in seinem Haus. „Die Azubis sind ein Teilbaustein – wir brauchen aber viel mehr Bausteine, um das gesamte Problem zu lösen“, sagt er. Eine Möglichkeit sieht er darin, dass man sich anderen Märkten öffnen muss.

Vietnamesen mit gleichen Chancen wie deutsche Kollegen

Seine beiden Azubis aus dem ersten Jahrgang haben beste Chancen, nach der Ausbildung übernommen zu werden. „Offene Positionen gibt es immer wieder. Und nach der Ausbildung bekommen sie die gleichen Verdienstmöglichkeiten wie ihre deutschen Kollegen“, betont er. Willenbockel erklärt, dass sich die Investition gelohnt habe. „Der erste Jahrgang war sprachlich und kulturell eine Herausforderung, denn alle mussten sich an die neuen Bedingungen gewöhnen.“, sagt er. Je mehr Vietnamesen ins Haus kamen, desto leichter wurde es für jeden Einzelnen.

„An diese Projekte muss man sich gewöhnen“

In diesem Jahr hat Willenbockel übrigens nicht eine einzige Bewerbung für eine Ausbildung im klassischen Hotel- und Gaststättenbereich bekommen. Die Hoffnung hat er aber noch nicht begraben. „Bis Oktober wäre noch Zeit, mit der Ausbildung zu beginnen“, sagt er.

Von Hannes Ewert