Mit der Fähre zum Musikfestival

Freest/Peenemünde

Mit dem Boot zum Usedomer Musikfestival: Besucher der Peenemünder Konzerte können diesen Service am 21. September und am 5. Oktober genießen. Vor den jährlichen Konzerthöhepunkten des im Ostseeraum beliebten Usedomer Musikfestivals bietet die Apollo Fahrgastreederei von Hafen Freest aus Fährverbindungen nach Peenemünde an.

Die Schiffe starten 18.45 Uhr in Freest und kommen 19.05 Uhr am Konzertort an. Die Rückfahrt erfolgt nach Eintreffen der Gäste nach dem Konzert. Andreas Neumann, Mitarbeiter der Reederei, sieht nur Vorteile in dieser Form der Anreise: „Unsere Fährverbindungen sind gute Alternativen zum Auto. Man kann das hell erleuchtete Kraftwerk Peenemünde und eine entspannte Bootsfahrt erleben und ist auch noch schneller da.“ Die Peenemünder Konzerte beginnen 20 Uhr, so dass Konzertbesucher davor sogar die Gelegenheit haben, kurz den Hafen und das Gelände des Historisch-Technischen Museums Peenemünde zu erkunden. Eine Hin- und Rückfahrt kostet 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder. Die Fähre wurde schon von Gästen aus dem ganzen Bundesland genutzt, aber vor allem aus Vorpommerns Städten wie Greifswald oder Stralsund.

Das Eröffnungskonzert am 21. September mit dem vom Festival gegründeten Baltic Sea Philharmonic ist bereits ausverkauft. Am 5. Oktober erleben Besucher das zweite Peenemünder Konzert mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester und Spitzenbariton Matthias Goerne mit großen sinfonischen Werken, die zum Teil am Meer und auch in Vorpommern komponiert wurden. Restkarten für dieses Peenemünder Highlight sind noch erhältlich.

Von Cornelia Meerkatz