Fährhafen Swinemünde rüstet auf für große Pötte

Swinemünde

In einem Jahr wird der Fährhafen in Swinemünde die größten Ostseefähren abfertigen können. Dafür werden gegenwärtig die Voraussetzungen geschaffen – Motto: aus zwei mach’ eins. Damit künftig die großen Pötte angelegen können, werden zwei Liegeplätze kombiniert. Im Ergebnis des Umbaus entsteht ein großer Liegeplatz, besser gesagt, ein langer. Er wird exakt 294 Meter lang sein

Längerer Anleger, breitere Laderampe

Zum Projekt gehört auch der Umbau der vorhandenen Laderampe. Sie wird breiter – exakt 35 Meter – und eine Tragfähigkeit von 180 Tonnen haben. Insgesamt werden 227,82 Millionen Złoty brutto investiert. Ähnliche Arbeiten sind im Hafen von Gdynia im Gange. Dort wird für etwa 292 Millionen Złoty auch ein Terminal für Fähren mit einer Länge von bis zu 240 Metern gebaut. Die Europäische Union unterstützt den Ausbau mit einer Kofinanzierung in Höhe von 116,84 Millionen Złoty. Beide Terminals werden einen großen Einfluss auf den Ostseeschifffahrtsmarkt haben. Allein in Swinemünde werden am Terminal jährlich über 6 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen.

Parkplatz für 170 Lkw entsteht

Im Rahmen des Umbaus entsteht am Swinemünder Terminal auch ein großer Parkplatz für 170 Lkw. „Die positiven Auswirkungen dieser Investition werden sicherlich die Einwohner von Swinemünde spüren, denn wenn der Lkw-Verkehr staut, werden diese nicht mehr am Straßenrand zum Terminal parken. Darüber hinaus werden die zugänglichen sanitären Einrichtungen den Wartekomfort der Fahrer auf die Fähre verbessern “, sagt Monika Woźniak-Lewandowska von der Seehafenverwaltung Stettin und Swinemünde.

Neue Brücke für die Passagiere

Nicht nur der Terminal selbst wird sich ändern, sondern auch seine Umgebung. Gebaut werden neue Bahngleise sowie Rangier- und Parkanlagen. Damit werden Voraussetzungen zur Abwicklung des sogenannten inermodalen Verkehrs geschaffen, dass heißt statt Lkw mehr Bahn. Für den Komfort der Passagiere wird zudem eine neue Gastbrücke gebaut, die Fußgängern mehr Sicherheit bietet. Zudem wird über die Gleise eine Überführung errichtet, die die Basis mit dem Terminalbereich verbindet.

Von Radek Jagielski