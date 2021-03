Insel Usedom

Osterurlaub ade! Torsten Kaliebe hat das Ostergeschäft schon abgeschrieben. „Ich rechne erst Himmelfahrt oder Pfingsten mit einer Öffnung. Klare Aussagen gibt es ja nicht“, sagt der Chef vom gleichnamigen Hotel & Restaurant in Trassenheide. „Ich lasse lieber die Hütte vier Wochen länger zu, um dann zu öffnen und die Saison mitzunehmen. Wenn uns nämlich der Sommer um die Ohren fliegt, dann ist hier alles vorbei.“

Zwischen Unklarheit, Frust und leiser Hoffnung ist das Stimmungsbild unter Touristikern auf Usedom nach dem jüngsten Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Lage. Der Lockdown in Deutschland zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird um drei Wochen bis zum 28. März verlängert.

Präsentiert wurde ein Plan mit fünf Öffnungsschritten, der von der Sieben-Tage-Inzidenz abhängig ist. Einzelhandel, Museen, Theater und die Außengastronomie werden mit Terminen und Inzidenzen aufgeführt, während es für die Tourismusbranche nebulös bleibt: Am 22. März soll über die Perspektive für Hotels beraten werden.

„Tiefschlag für die Gastgeber“

„Ein Tiefschlag für die Gastgeber im Land. Keine wirkliche Perspektive, kein wirklicher Plan“, sagt Dehoga-Geschäftsführer Matthias Dettmann. Gerade auch diese Branche hatte Konzepte entwickelt und alles getan, um die Hygienevorgaben zu erfüllen.

„Enttäuscht, entsetzt, ernüchtert“ – so beschreibt Carsten Willenbockel, Direktor des Steigenberger Hotels in Heringsdorf, seine Gefühlslage. „Es gibt keine belastbaren Signale, die uns zuversichtlich stimmen lassen. Auch wenn unsere politische Spitze im Land für Ostern kämpft, die Häuser nur für Gäste aus MV zu öffnen, ist wirtschaftlich uninteressant.“ Willenbockel kritisiert, dass es wieder nichts Konkretes gibt. „Der Fahrplan liefert uns keine Info.“ In Spitzenzeiten sind in seinem Haus rund 130 Mitarbeiter beschäftigt. „Die brauchen endlich Antworten, wie es hier weitergeht.“

Ein Hotel hochfahren, bedeute nicht, einfach nur das Licht anzumachen. „Wir müssen mit unseren Lieferanten reden. Die brauchen sichere Zusagen. Brauereien müssten ihre Produktion wieder hochfahren. Da hängt so viel dran“, so Willenbockel.

Brauchen Teststrategie vor Ort

Gespräche mit den Lieferanten soll es noch in dieser Woche geben, sagt Michael Raffelt von der Koserower Hanse-Kogge. Der Chef des Hotelverbandes der Insel gibt Ostern nicht auf: „Ich habe noch einen Funken Hoffnung. Wenn wir eine Teststrategie vor Ort haben, Brauereien und Großhändler mitziehen, könnten wir Ostern noch mitnehmen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir am 22. März endlich was in der Hand haben.“

„Mit einer Kapazitätsbegrenzung von 60 Prozent könnten wir im April leben.“ Raffelt und seine Kollegen blicken bei den Urlaubern aber über die Grenzen von MV hinaus. „Wenn es nur für Gäste aus unserem Bundesland gilt, kenne ich keinen, der öffnen würde.“ Am vergangenen Wochenende hatte die Branche mit Protestbannern auf Usedom gegen die im Zuge der Corona-Beschränkungen seit November verhängte Zwangsschließung ihrer Gästehäuser ein Zeichen gesetzt.

„Wir haben dem Land seit Wochen und Monaten Lösungen vorgeschlagen und werden jetzt geopfert. Wir kommen bald an einen Punkt, wo es sich nicht mehr zu reparieren lässt. Mit Krediten laufende Kosten zu decken ist der Vorhof der Insolvenz“, so Raffelt.

Maximal sechs Tische im Außenbereich

Die Hoffnung auf ein gutes Ostergeschäft ist auch in der Gastronomie verhalten. Bei einer Inzidenz unter 50 dürfte wieder Außengastronomie frühestens ab 22. März öffnen. „Das dürfte für uns schwierig werden, weil wir maximal im Außenbereich sechs Tische aufstellen können“, sagt Bettina Besch vom „Deutsches Haus“ in Ückeritz.

Sie will Ostern eröffnen. „Wir haben renoviert, gemalert, den Fußboden geschliffen. Wir möchten wieder arbeiten.“ Das Problem: „Mir fehlt Personal in der Küche. Seit zwei Monaten bemühe ich mich vergeblich darum“, so Bettina Besch.

Personal, das hat der Ahlbecker Uwe Krüger noch. „Wir müssen Ostern öffnen dürfen, sonst wandern die Mitarbeiter ab und suchen sich Jobs im Nicht-Gastgewerbe“, sagt Krüger, der an der Ahlbecker Promenade das Fischrestaurant „Uwes Fischerhütte“ und einen Fischimbiss betreibt.

„Wir brauchen einen Termin, um dann die Ware zu bestellen. Das wird ganz schwierig, wenn Hotels und Restaurants auf einmal ihre Bestellungen abgeben. Die Lieferanten haben kaum was auf Lager“, so Krüger.

Ostern und Gäste – beim Betreiber des Wasserschlosses Mellenthin ist das kein Thema. „Der Lockdown wurde bis Ende März verlängert. Wie soll da das Ostergeschäft funktionieren? Ich brauche mindestens eine Woche, um alles wieder hochzufahren“, sagt Jan Fidora.

Den Saisonstart zu Ostern hat auch Gerold Vaske, Betreiber des Usedomer Kletterwaldes am Forstamt Neu Pudagla, bereits abgeschrieben. Seine Mitarbeiter sind dennoch seit Wochen im Wald, um den Parcour wieder herzurichten. „Wir müssen alles aufbauen, weil der TÜV die Anlage abnehmen muss“, sagt Vaske, der in Karlshagen ein Bikehotel und mehrere Ferienwohnungen betreibt. „Das Dilemma ist die große Ungewissheit. Im Moment geht nichts und du musst deine Leute happy halten, du brauchst ja die Mitarbeiter.“

Von Henrik Nitzsche