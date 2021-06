Fahren Swinemünder Stadtfähren bald übers Stettiner Haff?

Swinemünde

Der Bau des Swinetunnels schreitet voran und damit die Sorge vor Schwerlastverkehr über die Insel Usedom. Das Gesamtprojekt mit dem 1760 Meter langen Tunnel soll im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Dann könnten täglich etwa 10 000 Fahrzeuge zwischen den Inseln Usedom und Wollin unter der Swine die Seiten wechseln.

Der Schwerlastverkehr war auch Thema beim jüngsten Besuch von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) in Swinemünde, der dort Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz traf. „Ich begrüße das klare Bekenntnis des Stadtpräsidenten zur Tonnagebegrenzung der Swinequerung zum Schutz des Usedomer Hinterlandes vor übermäßigem Transitverkehr“, so Dahlemann.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Inbetriebnahme des Tunnels könnten die Swinemünder Stadtfähren ausgedient haben. Oder künftig zwei Hafenstädte miteinander verbinden? „Ueckermünde und Swinemünde verbindet als Hafenstädte viel miteinander. Um auch die touristische Verbindung beider Städte zu intensivieren, ist die Einrichtung einer direkten Fährverbindung zwischen beiden Städten im Gespräch. Die Überlegungen gehen dahin, hierfür die Fähren einzusetzen, die für die Verbindung nach Wollin nicht mehr benötigt werden“, so Dahlemann.

Der Bau des Swinetunnels schreitet voran. Quelle: privat

Anfang 2019 war noch die Rede von elektrischen Autofähren, die zwischen Ueckermünde und der Insel Usedom pendeln könnten. Die Studie hatte seinerzeit die Firma Neptun Ship Design GmbH Rostock vorgestellt, die Dahlemann und die Stadt Ueckermünde in Auftrag gegeben hatten. Die Idee war es, dass die Fähren zwischen dem Industriehafen Berndshof in Ueckermünde und einem Anlegepunkt in einer Bucht zwei Kilometer südlich von Zirchow verkehren. „Das Projekt hat sich im Sande verlaufen. Die Kosten waren mit 50 Millionen Euro zu hoch“, sagt Ueckermündes Bürgermeister Jürgen Kliewe. Die Idee, seine Stadt mit Swinemünde zu verbinden, findet er aber gut.

Vom Wasser auf die Schiene: Dahlemann und der polnische Stadtpräsident haben auch über die Bahnanbindung im Süden Usedoms gesprochen. Die Deutsche Bahn hatte im vergangenen Jahr im Auftrag des Landes MV mit der Grundlagenermittlung für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Ducherow–Seebad Heringsdorf einschließlich der Karniner Brücke begonnen. Die Finanzierung trägt das Land. Der Landtag hatte dafür im Doppelhaushalt 2020/21 insgesamt 2,8 Millionen Euro bewilligt. Dahlemann und Żmurkiewicz hätten nun vereinbart, über den konkreten Trassenverlauf in Gespräche einzutreten. „Damit wir bei diesem wichtigen Projekt zügig weiter vorankommen“, so der SPD-Mann.

Von Henrik Nitzsche