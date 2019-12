Fahrerflucht nach Unfall auf Bundesstraße bei Rathebur

Rathebur

Wie die Polizei mitteilte, wurde den Einsatzkräften am Heiligabend gegen 22.50 Uhr ein PKW-Unfall an der B109 am Ortsausgang Rathebur in Fahrrichtung Ferdinandshof gemeldet. Die fanden am beschriebenen Ort einen auf dem Dach liegenden VW Touran vor. „Ein verantwortlicher Fahrzeugführer war am Unfallort allerdings nicht anzutreffen“, sagte ein Sprecher.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen und bittet daher Zeugen, sich im Polizeihauptrevier in Anklam unter der Telefonnummer: 03971-251-0, der Internetwache der Landespolizei M-V oder aber jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Von RND/kha/dpa