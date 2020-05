Fahrgastschifffahrt legt ab: Ab 18. Mai wieder Touren rund um Usedom

Insel Usedom/Wolgast

Die Fahrgastschifffahrt darf im Zuge der gelockerten Corona-Regelungen in MV ab dem 18. Mai unter Auflagen den Betrieb wieder aufnehmen. Die Ausflugsschiffe rund um Usedom wollen, wenn auch verspätet, endlich in die Saison 2020 starten und treffen derzeit die dafür nötigen Vorkehrungen.

„Wir werden ab dem 18. Mai auf Usedom unseren Seebrückenverkehr wieder aufnehmen, allerdings gemäß einem Sonderfahrplan, der zurzeit noch erstellt wird“, berichtet Silke Hasse, Pressesprecherin der Adler-Schiffe GmbH & Co. KG. Nach derzeitigem Stand werde das Schiff „Adler XI“ – die „Adler Vineta“ habe momentan noch Werftzeit – nur eingeschränkt verkehren, da polnische Häfen noch nicht wieder angelaufen werden dürfen. Auch die Anzahl der Fahrgäste werde angesichts der Abstandsregeln reduziert.

Adler-Reederei: Werden alle Auflagen erfüllen

„Wir werden alle Corona-Auflagen erfüllen und bereiten zurzeit unsere Schiffe entsprechend vor“, so Silke Hasse. So würden zum Beispiel Markierungen für zu nutzende Laufwege angebracht und Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Zudem würden bereits bei der Buchung via Internet oder Telefon die Kontaktdaten der Passagiere abgefragt. „Wer seine Fahrkarte vor Ort kauft, erhält einen Handzettel, um seine Daten einzutragen“, so die Sprecherin.

Auch die Ückeritzer Personenschifffahrt Hartmut Wolf will endlich in See stechen. „Ob wir gleich am 18. Mai wieder fahren, hängt von der Buchungslage ab“, sagt Ines Wolf. Auf jeden Fall werde man zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai ablegen.

„Wegen der Abstandsregeln können wir in der neuen Saison allerdings maximal halb so viele Passagiere an Bord nehmen wie üblich“, verdeutlicht Ines Wolf. „Jeder zweite Tisch muss frei bleiben.“ Zudem werde die Besatzung Mundschutz tragen und Anwesenheitslisten führen.

Die Ückeritzer Personenschifffahrt betreibt insgesamt drei Fahrgastschiffe. Die „MS Astor“ (im Bild) verkehrt ab dem Hafen Karlshagen. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Ückeritzer Firma verkehrt ab Stagnieß/Neu Pudagla mit der „MS Jessica“, ab Hafen Zinnowitz mit der „MS Johannes“ und ab Hafen Karlshagen mit der „MS Astor“ und führte auch während des Lockdown ab Karlshagen Seebestattungen durch – jeweils nur im engsten Familienkreis.

Den verspäteten Saisonstart plant gleichsam die Peenemünder Apollo-Reederei am 21. Mai. „Viele Buchungen für den Herrentag lagen schon lange vor der Corona-Krise vor“, schildert Büromitarbeiter Andreas Neumann. Der reguläre Saisonbetrieb beginne dann am 25. Mai. Dann soll die Fähre „Apollo I“ nach bewährtem Muster wieder zwischen dem Haupthafen Peenemünde (Insel) und dem Fischereihafen Freest (Festland) hin und her pendeln und das Fahrgastschiff „Seeadler“ täglich zur Greifswalder Oie aufbrechen. „Wir hoffen natürlich, dass jetzt wieder verstärkt Buchungen bei uns eingehen“, so Neumann.

„MS Der Stralsunder“ ebenfalls startklar

Harald Bork, Inhaber der Wolgaster Personenschifffahrt, hat sein im Wolgaster Stadthafen stationiertes Ausflugsschiff „MS Der Stralsunder“ ebenfalls startklar gemacht. „Im Winterhalbjahr haben wir die Maschine überholt und das gesamte Oberdeck aufgehübscht und neu gepönt“, erläutert der Peenestädter, der ablegen will, sobald dies möglich ist. „Unser Fahrplan ist so wie im letzten Jahr. Wir fahren wie gewohnt zum Achterwasser, auf dem Peenestrom und nach Peenemünde.“

Auch Kapitän Harald Bork will mit seiner „MS Der Stralsunder“ ab Wolgast ablegen, sobald dies wieder möglich ist. Quelle: Philip Schülermann

Der Philipp-Otto-Runge-Klub Wolgast läutet auf dem Fahrgastschiff „Weisse Düne“ am 18. Mai mit einer Romantikfahrt die Saison 2020 ein. Bereits am Donnerstag dieser Woche begibt sich das im Wolgaster Stadthafen liegende, als Topsegelschoner getakelte holländische Plattbodenschiff auf Probefahrt, um die Crew hinsichtlich der Corona-Hygieneregeln zu schulen, teilt Detlef Bothe mit. „Wir haben einen Hygieneplan erstellt und achten darauf, dass dieser eingehalten wird“, betont er.

Entsprechend der Zusammensetzung der Gästeschaft werde auch auf dem Schiff „Weisse Düne“ die Anzahl der Besucher gegebenenfalls eingeschränkt. „Zwar liegen uns schon einige Buchungen vor, aber der gesamte Betrieb – auch in den Hotels und so weiter – muss ja erst wieder anlaufen“, sagt Detlef Bothe. Eines sei unterdessen sicher: „Wir werden unmöglich das wieder aufholen, was uns durch die Krise verloren gegangen ist.“

Von Tom Schröter