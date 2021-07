Heringsdorf

Mit einem deutlichen Anstieg von Fahrraddiebstählen beschäftigt sich derzeit die Polizei auf der Insel Usedom. Wie Polizeisprecher Andrej Krosse in der Polizeiinspektion auf Nachfrage erklärt, wurden im Vorjahr bis 30. Juni insgesamt 50 Fahrräder als gestohlen gemeldet, davon 14 E-Bikes. In diesem Jahr waren es bis zum Stichtag 30. Juni bereits 29 Fahrräder mehr. Dies entspricht einem Anstieg um 58 Prozent. Der entstandene Stehlschaden wird in diesem Jahr bislang mit 80 000 Euro angegeben. 2020 waren es 10 000 Euro weniger. In diesem Jahr wurden allerdings noch keine Fahrradträger gestohlen.

Im gesamten Corona-Jahr 2020 wurden auf der Insel Usedom 191 Fahrräder gestohlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro. Nur ein Jahr davor – als noch ein relativ normaler Tourismus auf der Insel herrschte – wurden 609 Fahrräder gestohlen. Zu jener Zeit summierte sich der Schaden auf 940 000 Euro.

Ein Grund für den starken Rückgang von 2019 zu 2020 ist, dass im ersten Halbjahr der Tourismus kaum bis gar nicht stattgefunden hat. Hinzu kamen nächtliche Ausgangssperren und verstärkte Polizeikontrollen an der Grenze.

Fahrraddiebe kurz vor der Grenze geschnappt

Die Polizei hat zuletzt mehrere Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Wie Sprecher von Bundes- und Landespolizei am Freitag erläuterten, wurden zwei Tatverdächtige in Ahlbeck kurz vor der Grenze zu Polen gestellt. Ein 31-jähriger Mann schob kurz nach Mitternacht zwei hochwertige Räder von der Seebrücke am Strand Richtung Süden, was auffiel. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden Bundesbeamte einen Rucksack mit Bolzenschneider, Zangen und anderen Werkzeugen, die wie die Räder beschlagnahmt wurden.

Kurz vorher hatten Polizisten am Donnerstag einen 37-jährigen Mann gefasst, der gerade ein hochwertiges Elektrorad an einer Promenade bei Ahlbeck entwendete. Der Mann wurde ebenfalls festgenommen. Das E-Rad habe den Besitzern, einem Urlauberpaar aus Thüringen, wieder übergeben werden können, die das Verschwinden noch gar nicht bemerkt hatten.

Von Hannes Ewert