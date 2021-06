Ueckermünde

Endlich! „Schiff ahoi und Leinen los“ heißt am Freitag für den Schiffsführer Hans Paetrow und der Barkasse „Priwall V“ von der Oderhaff Rederei Peters. Der Skipper und das Schiff können nach der coronabedingten Zwangspause jetzt wieder Fahrradtouristen von Ueckermünde über das Stettiner Haff nach Kamminke auf der Insel Usedom und zurück transportieren.

Sabine Eigel und ihr Ehemann Paskal Peter aus Pfinztal bei Karlsruhe waren die ersten Reisenden, die frühmorgens am Schiff mit ihren Fahrrädern eintrafen. Das Ehepaar startete ihre kilometerlange Radtour bereits vor einigen Tagen in Zittau mit Ziel Peenemünde auf Usedom.

Pünktlich um 8.10 Uhr legte die Barkasse im Ueckermünder Stadthafen mit zehn Fahrradtouristen ab. „Die erste Überfahrt wurde von den Touristen begeistert angenommen“, freute sich Schiffsführer Hans Paetrow. Die Fahrradfähre verkehrt derzeit zwei Mal täglich zwischen Ueckermünde und der Insel Usedom. In der Hauptsaison, vom 1. Juni bis 4. September, dann sogar drei Mal am Tag. Neben dem Fährbetrieb bietet die Ueckermünder Oderhaff Rederei Peters auch wieder Rundfahrten auf dem Stettiner Haff an.

Von Christopher Niemann