Heringsdorf

Das Wohnen im Heringsdorfer Dünenweg soll komfortabler werden. In den vier Aufgängen 13, 13a, 14 und 14a ist der Einbau von Aufzügen geplant. Wie Mike Speck, Geschäftsführer der Heringsdorfer Wohnungsgesellschaft, informiert, wird in der kommenden Woche die Baugenehmigung erwartet. „Danach geht es an die Planung, damit wird Ende April/Anfang Mai mit den Bauarbeiten beginnen können.“

Speck betont, dass während der Bauzeit kein Mieter aus seiner Wohnung ausziehen muss. Die Wohnblöcke im Dünenweg wurden zu DDR-Zeiten errichtet. Aufzüge gibt es nicht. Knapp 1,7 Millionen Euro investiert die Wohnungsgesellschaft in das Vorhaben. Mit dem Einbau sind dann 84 Wohnungen barrierefrei erreichbar.

Die Aufzug werden in die Bestandstreppenhäuser integriert, wodurch die einzelnen Etagen direkt erreichbar sind. Hinter der Idee steckt der Firmenverbund Krassow, dessen Geschäftsführer vor Jahren mit dem „Einbau innenliegender Aufzüge in Bestandstreppenhäusern“ bei der internationalen Handwerksmesse den Bayerischen Staatspreis im Bereich Technik abräumte.

Von Henrik Nitzsche