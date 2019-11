Schloss Stolpe erhält mit Fahrstuhl barrierefreien Zugang

Stolpe

Wie hat der Schlosspark in Stolpe einst ausgesehen und wie könnte er wieder werden? Am Montag geht der Schloss-Förderverein bei einer Stammtischrunde ab 19 Uhr dieser Frage nach. Dazu wird der Landschaftsarchitekt Dr. Bernd Modrow Ausführungen machen. Der Gemeinde ist es gelungen, die 17 000 Quadratmeter, auf die es bereits etliche Begehrlichkeiten gegeben hat, zu erwerben. Alle, die daran, und an den abschließenden Fortgang der Sanierungsarbeiten interessiert sind, sind dazu Montagabend herzlich ins Schloss eingeladen.

Die wichtigste Nachricht für den Förderverein aber ist: Das Schloss wird einen Fahrstuhl erhalten. Die ins Stocken geratene Sanierung kann damit fortgesetzt werden. Dafür wird der Vereinsvorsitzende Prof. Gunter Mlynski der Gemeinde im Namen des Fördervereins feierlich die Eigenmittel übergeben.

Land fördert Sanierung mit 90 Prozent

Wie Bürgermeister Falko Beitz ( SPD) informiert, wurde in Absprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesförderinstitut in Schwerin eine Lösung für den Fahrstuhl gefunden, um so das Schloss barrierefrei zu gestalten. Diese Auflage war Voraussetzung für die Bewilligung weiterer Geldzuwendungen vom Land zur Sanierung des Schlosses. Damit steigt der abschließende Finanzbedarf für die Schlosssanierung von 1,3 auf 1,7 Millionen Euro. Die Gemeinde kann mit einer 90-prozentigen Förderung rechnen.

Und so sieht die vom Architekten Klaus Berge erarbeitete Lösung aus: Für den Anbau eines Fahrstuhls wird ein Teil des 1949 abgerissenen Mittelbaus (in einer Ausdehnung von 6,5 mal 10 Meter) wiedererrichtet. Der Zugang erfolgt über die frühere Schlossbibliothek, die heute hauptsächlich als Stuhllager genutzt wird. Im Anbau wird neben dem Aufzug Platz sein für eine Hausmeisterwerkstatt, für ein Vereinsbüro, für die Lagerung von Tischen und Stühlen und für ein Behinderten-WC.

Die Bibliothek indes soll wieder ihre alte Funktion zurückbekommen und darüber hinaus Freiflächen für kleinere Veranstaltungen bieten. Sie soll nach Auskunft des Bürgermeisters gleichzeitig der Touristen-Information dienen und damit dem erklärten Anspruch, „touristisches Erlebniszentrum des Achterlandes“ zu sein, besser gerecht werden.

Jährlich hunderte Besucher im Schloss

Auch bei den Veranstaltungen sind die Schloss-Enthusiasten auf einem guten Weg. Im zurückliegenden Jahr war das Herrenhaus wieder Anziehungspunkt für hunderte Einheimische und Touristen, die sich an den Konzerten und Lesungen erfreuen, welche der Förderverein traditionsgemäß von April bis Oktober anbietet. Erneut war im Rahmen des Usedomer Musikfestivals der berühmte Cellist David Geringas mit seiner Meisterklasse im Schloss und hat mit seinen Konzerten einmal mehr für stürmische Begeisterung gesorgt. Das Schloss ist gerade für das weit über die Insel hinaus bekannte Musikfestival zu einer festen Größe geworden.

Für das anspruchsvolle und gleichermaßen abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm im zurückliegenden Jahr hatte erneut Prof. Wolf-Dieter Batzdorf den Hut auf. Wie er, legen sich vor allem die vor Ort wohnenden Vereinsmitglieder ins Zeug, indem sie ehrenamtlich Führungen anbieten und die Besucher darüberhinaus gern und kompetent über die Insel und ihre Sehenswürdigkeiten informieren. So entwickeln sich nicht selten spannende Gespräche, die große Sympathie für das Engagement des Vereins und der kaum 400 Einwohnern zählenden Gemeinde Stolpe erkennen lassen.

Von Ingrid Nadler