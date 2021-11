Fahrt mit Umwegen: So kam die Wolgaster Tanne auf den Rathausplatz 

Wolgast/Pritzier

Seit Freitagnachmittag steht auf dem Rathausplatz in Wolgast die diesjährige Weihnachtstanne. In diesem Jahr kommt das gute Stück aus dem Vorgarten von Sigrid Zerbe aus Pritzier. Dort wurde die Tanne vor 25 Jahren gepflanzt. Am Freitagvormittag fällten Mitarbeiter vom Baubetriebshof Wolgast in Zusammenarbeit mit dem Krandienst Lange den Baum in der Hauptstraße in Pritzier. Mit Polizeibegleitung ging es dann in Richtung Rathausplatz, allerdings mit zwei kleinen Hindernissen. Als erstes nahm der begleitete Schwertransport die Einfahrt über den Wolgaster Kirchplatz, wo schnell festgestellt wurde, dass es hier nicht durch ging geht.

Zur Galerie Am Freitag wurde die Tanne in Pritzier gesägt und wenig später im Herzen der Stadt platziert.

Als der Lastwagen anschließend die Route über die Lange Straße nahm, ging es für eine Stunde auch nicht mehr weiter. Zwangspause. Eine Frau hatte ihr Auto mit Berliner Kennzeichen im absoluten Halteverbot auf Höhe der Sparkasse geparkt. Alles messen half nichts, der Transport konnte die enge Stelle nicht passieren.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einer Stunde kam die junge Frau aus einem Laden auf dem Rathausplatz und entfernte ihr Fahrzeug. Gegen 12 Uhr stand die Tanne dann auf dem Wolgaster Rathausplatz.

Von Tilo Wallrodt