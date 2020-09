Fairer Handel: Aktionstag im Wolgaster Eine-Welt-Laden

Wolgast

Am Wochenende beginnt bundesweit die „Faire Woche“. Weltläden und Aktionsgruppen wollen in den folgenden zwei Wochen mit Aktionen und Veranstaltungen auf das diesjährige Thema „Fair statt mehr“ und den fairen Handel im Allgemeinen aufmerksam machen. Dabei geht es um die Frage, wie möglichst viele Menschen in den Genuss eines guten Lebens kommen können und wie Produktions- und Konsummuster aussehen müssen, damit sie nicht zulasten von Mensch und Natur gehen. Was kann der Faire Handel dazu beitragen und welchen Beitrag kann jeder Einzelne leisten?

Das Team des Wolgaster Eine-Welt-Ladens veranstaltet am Donnerstag rund um den Laden in der Langen Straße einen Aktionstag zum Thema „Was brauche ich (wirklich) für ein gutes Leben?“ In einer Ausstellung mit dem Titel „Ich war einmal“ werden Gebrauchsgegenstände gezeigt, die durch Umnutzung oder Upcycling neu verwendet werden können.

Filme und faires Mittagessen

Passend dazu wird in der Südkapelle der St.-Petri-Kirche der halbstündige Film „The True Cost“ („Die wahren Kosten“) gezeigt, der von unseren Kleidern und jenen Menschen handelt, die sie herstellen. Zudem geht es um die Umweltzerstörung, mit der Massenproduktion und Ausbeutung einhergehen. Die Zuschauer erhalten einen Eindruck davon, wie weit die Lebenswelt der bengalischen Näherin Shima von der Glamour- und Glitzerwelt der Modebranche entfernt ist. Die Vorführzeiten sind 10.30, 13.30 und 16.30 Uhr.

Wer sich zum Mittagessen „fairstärken“ will, kann dies gerne tun. Im Bistro „Onkel Ben’s Mittagstisch“ am Rathausplatz wird es am Donnerstag ein Gericht aus fair gehandelten Zutaten geben.

