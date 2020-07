Kamminke

Schon wieder ein Fake-Anruf in der Leitstelle der Polizei: Am späten Montagabend gegen 23 Uhr informierte ein bislang unbekannter Mann die Polizei darüber, dass im Hafen von Kamminke ein Boot gekentert sein soll und Öl ausgetreten ist. Am Telefon konnte der Mann kaum Angaben zu seiner Person machen. Die Freiwillige Feuerwehr Kamminke rückte aus und schaute sich die Situation an der Wasserkante an. Ergebnis: Dort war weder Öl zu sehen, noch ein versunkenes Boot. Auch an der Badestelle entdeckten sie kein Boot.

Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass es sich um Missbrauch des Notrufes handelt. Die Polizeibeamten konnten den Mann nicht mehr erreichen.

Ähnlicher Fall am Sonntag

Bereits am Sonntagabend gab es auf Usedom einen ähnlichen Fall. Ein bislang unbekannter Anrufer informierte die Rettungskräfte darüber, dass am Weißen Berg am Gnitz ein Boot zu kentern droht und sich womöglich noch eine Person an Bord befindet. Drei rote Leuchtraketen wurden zudem abgeschossen. Bis tief in die Nacht hinein suchten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Seenotretter und Rettungsschwimmer nach den Personen.

Ergebnis: negativ. Es stellte heraus, dass der Anruf von einer Telefonsäule in Kamminke abgesetzt wurde. Nun ermittelt die Polizei, ob es sich bei den Anrufern um ein und dieselbe Person handelt.

