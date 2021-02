Langsame Kontaktverfolgung, überdurchschnittlich viele Coronamuffel, ein mäßig engagierter Landrat? Es gibt viele Spekulationen, was zur hohen Corona-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald führt. Was richtig ist und was nicht: Wir haben acht Thesen einem Faktencheck unterzogen.