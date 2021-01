Zemitz

Der gelernte Maschinenbauingenieur Falk Hartmann ist seit dem Abschluss seines Studiums mit einer kurzen Unterbrechung auf Wolgaster Werften tätig. Er lebt in Zemitz mit Ehefrau Mona und den Töchtern Sarah (22) und Sina (13).

An seinem Haus gibt es immer was zu tun. Die Familie verbringt sehr viel Zeit im Freien. Wenn daheim gekocht wird, stehen beide gerne mal am Herd. Rouladen zählen zu den Lieblingsspeisen. Falk Hartmann spielt gerne Fußball, zu aktiven Zeiten war er bei Motor Wolgast.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Liebe zum Ball hat er an seine Töchter weitergegeben. Sie gehen ebenfalls auf Torejagd – nur mit einem kleineren Ball. Beide spielen Handball. Ganz klar, dass das Wochenende hauptsächlich von Sport geprägt ist. Seit 2012 führt er als Vorsitzender den FC Rot-Weiß Wolgast. Besonders stolz ist er auf die gute Nachwuchsarbeit. Er hofft, dass der Ball nicht mehr lange ruhen muss. Den Rostocker Hanseaten wünscht er den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Foto: Wolfgang Dannenfeld

Von Gert Nitzsche